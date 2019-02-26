إيران تتحدى الولايات المتحدة بإنتاجها أسلحة جديدة فتاكة (فيديو وصور)

تستعرض إيران قواها العسكرية، لتدخل في تحد آخر بتصنيع السلاح وإطلاق الصواريخ الباليتسية الواحد تلو الآخر، في رسالة للإدارة الأمريكية على أنها لن تتخلى عن صناعاتها العسكرية.

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، إسحاق جهانغيري، أن إيران ونظرا لطاقاتها الوفيرة، غير قابلة للحظر، وأن الشعب الإيراني سيتخطى الحظر المفروض من جانب الأعداء معتمدا على إمكانياته المحلية.

المناورات العسكرية

أطلقت إيران الأسبوع الماضي المناورة العسكرية الكبرى "الولاية 97" التي تحمل شعار "يا زهراء" بالاستعراض البحري لأنواع وحدات سطحية وتحت سطحية والطيران في بحر عمان.

وشارك فيها أكثر من 100 قطعة بحرية لسلاح البحرية الإيراني، تشمل بارجات هجومية ومدمرات قاذفة الصواريخ ولوجستية، وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات بقيادة حاملة مروحيات "خارك".

وتشارك غواصة "فاتح" ومدمرة "سهند" المصنوعتين محليا للمرة الأولى في هذه المناورة، في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع.

كما أطلقت إيران الشهر الماضي، مناورات "اقتدار سبعة وتسعين الكبرى" للقوات البرية التابعة للجيش الإيراني في منطقة واسعة من محافظة أصفهان، وسط البلاد.

ووصف قائد القوة البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري، المناورات بأنها الأكبر هذا العام، مؤكدا مشاركة 12 ألف جندي من القوات الهجومية في القوات البريّة للجيش في تنفيذ التكتيكات الهجومية الحديثة.

غواصة "فاتح" المزودة بصواريخ "كروز"

التحقت غواصة "فاتح" منتصف الشهر الحالي، بالخدمة في البحرية الإيرانية، ضمن أسطول الجنوب التابع للقوة البحرية للجيش المنتشر في مياه الخليج وبحر عمان.

2 New Home-Made Submarines Delivered to Iranian Navyhttps://t.co/pPK8AOKjtF pic.twitter.com/yjhRJCudpj — Fars News Agency (@EnglishFars) November 29, 2018

وتم تصنيع الغواصة "فاتح"، بمواصفات خاصة نظرا للعمق القليل نسبيا لمياه الخليج والذي لا يسمح للغواصات الثقيلة بالمناورة فيه، ما دفع إيران إلى تصميم وتصنيع الغواصات بما يتناسب وعمق هذه المياه، حيث يبلغ وزن هذا النوع من الغواصات (على السطح) أكثر من 500 طن، في حين يبلغ وزنها تحت الماء 593 طنا، وسرعتها تحت الماء تصل تقريبا إلى 26 كيلومترا في الساعة، فيما تبلغ سرعتها فوق سطح الماء 11 عقدة بحرية (ما يعادل 20 كيلومترا في الساعة).

وستحمل غواصة "فاتح" منظومة إطلاق وتوجيه صواريخ "كروز" البحرية، كما يمكن تجهيزها بـ4 طوربيدات و8 ألغام بحرية وطوربيدين احتياطيين.

الصواريخ الباليستية

عرضت قوات الحرس الثوري الإيراني، منتصف الشهر الحالي، مجموعة من الصواريخ الباليستية التي تمتلكها القوات، وسط مسيرات حاشدة بمشاركة جماهيرية مليونية في العاصمة طهران ضمن الاحتفال في بالذكرى السنوية الأربعين للثورة الإيرانية.

مقاتلات "كوثر"

أفاد موقع الجيش الإيراني، بأن القوات الجوية العسكرية الإيرانية ستحصل على 15 مقاتلة من طراز "كوثر" في غضون 3 أعوام.

تم عرض "كوثر" لأول مرة للجمهور في 21 أغسطس/آب 2018. تم تجهيز المقاتلة الإيرانية بإلكترونيات الطيران التي تنتمي إلى الجيل الرابع، يمكن أن تحمل "كوثر" مجموعة متنوعة من الأسلحة، سوف يستخدم سلاح الجو الإيراني هذه المقاتلة في مهمات الدعم الجوي.