الكشف عن الخصائص التقنية لبندقية كلاشينكوف "أي إم – 17" (فيديو)

كشفت شركة "كلاشينكوف" عن الخصائص التقنية لبندقيتها الجديدة "أي إم – 17".

ونشرت الشركة عبر حسابها على موقع "تويتر" تغريدة قالت فيها إن الطول الإجمالي للبندقية هو 750 مم، بينما طول السبطانة 230 مم.

Малогабаритный автомат Концерна «Калашников» АМ-17. Применяемый патрон — 5,45х39 мм. Масса — 2,5 кг. Давайте рассмотрим его в деталях на видео!



Вам этого мало? Послушайте, как этот автомат обсуждали Владимир Онокой и Ларри Викерс + оценим АМ-17 в деле: https://t.co/xFp6DgzQsv pic.twitter.com/oNwbBWkGZW — Калашников Media (@Kalashnikovgrp) February 26, 2019

وأضافت أن البندقية تتمتع بمخزن يحتوي على 30 طلقة 5.54x39 مم، بينما تزن 2.5 كغ.

كما تم إضافة مكان خاص على البندقية للتمكن من إضافة أنظمة رؤية ومنظار تحديد الأهداف.

يشار إلى أنه تم تطوير بندقية كلاشينكوف "أي إم — 17" (AM-17) على أساس بندقية كلاشينكوف "أم أي"، حيث تم تقديم أول قطعة منها في معرض "أرميا — 2017".