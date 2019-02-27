ما هي الدبابة الأكثر شعبية في العالم

كشفت مجلة تتخصص في الشؤون العسكرية أن "تي-55" هي الدبابة الأكثر شعبية في العالم.

وتتمتع دبابة "تي-55" بمزايا تجعلها الدبابة الأكثر شعبية أهمها سهولة الاستخدام وبساطة التشغيل والفعالية.

© Photo / UKBTM روسيا تعرض للعالم دبابة قادرة على التخفي في ساحة القتال

وتجاري دبابة "تي-55" رشاش كلاشنيكوف في الشعبية، حسب "ناشيونال إنترست".

وخرجت هذه الدبابة الروسية إلى حيز الوجود في القرن الماضي، وتظل في الخدمة في العديد من دول العالم.

وصُممت "تي-55" للقتال في ظروف استخدم السلاح النووي. وتم تجهيزها بنظام الوقاية النووية. كما تم تجهيزها بنظام الحماية من المقذوفات المضادة للدروع.

وسبقتها دبابة شعبية أخرى هي "تي-54".

يذكر أن إحدى الدبابات الفيتنامية الشمالية من طراز "تي-54" تمكنت من تدمير دبابتين تابعتين للجيش الفيتنامي الجنوبي من طراز "إم-41" في عام 1972.

وبحسب المجلة الأمريكية فإن مصانع الاتحاد السوفيتي أنتجت 50 ألف دبابة من طراز "تي-55". وتمت صناعة آلاف الدبابات الأخرى من هذا الطراز خارج الاتحاد السوفيتي.

وصنعت الصين دبابة تقلد "تي-55" هي Type 59.