أسطول بحر البلطيق يحصل على سفينة جديدة مزودة بصواريخ "كاليبر"

كما قال قائد أسطول بحر البطليق ألكسندر نوساتوف لصحيفة وزارة الدفاع "كراسنايا زفيزدا" إن الأسطول اعتمد السفينتين الصاروخيتين الصغيرتين من مشروع 21631 "سيربوخوف" و"زيليونيي دول".
وأضاف نوساتوف أن النماذج الجديدة تتميز بدرجة عالية من الأتمتة، ما يؤدي إلى تقليص حجم السفن وعدد أفراد الطاقم
ومن الجدير بالذكر أن السفن الصاروخية الصغيرة تفوق نظائرها السابقة بالقدرة ومدى إطلاق الصواريخ. كما أنها تجمع بين خصائص السفن الهجومية والمضادة للغواصات والطائرات ووسائل الحرب الإلكترونية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)