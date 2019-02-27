أسطول بحر البلطيق يحصل على سفينة جديدة مزودة بصواريخ "كاليبر"

سيحصل أسطول بحر البلطيق في عام 2019 على سفينة حاملة لصواريخ "كاليبر-إن كا" من مشروع 22800 "سوفيتسك".

كما قال قائد أسطول بحر البطليق ألكسندر نوساتوف لصحيفة وزارة الدفاع "كراسنايا زفيزدا" إن الأسطول اعتمد السفينتين الصاروخيتين الصغيرتين من مشروع 21631 "سيربوخوف" و"زيليونيي دول".

© Sputnik . Aleksandr Galperin قوات أسطول بحر البلطيق الروسية ترافق مدمرات أمريكية

وأشار إلى أنهما مزودتان بالصواريخ الحديثة العالية الدقة "كاليبر". كما اعتمد الأسطول، العام الماضي، سفينة الصواريخ الصغيرة من مشروع 22800 "ميتيشي"، المجهزة بصواريخ "كاليبر".

وأضاف نوساتوف أن النماذج الجديدة تتميز بدرجة عالية من الأتمتة، ما يؤدي إلى تقليص حجم السفن وعدد أفراد الطاقم

ومن الجدير بالذكر أن السفن الصاروخية الصغيرة تفوق نظائرها السابقة بالقدرة ومدى إطلاق الصواريخ. كما أنها تجمع بين خصائص السفن الهجومية والمضادة للغواصات والطائرات ووسائل الحرب الإلكترونية.