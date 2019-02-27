تسجيل
16:25 27 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    القوات الخاصة الروسية

    في ذكرى يومهم الوطني... محطات مهمة في تاريخ القوات الخاصة الروسية (فيديو)

    © Sputnik . Igor Mikhalev
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10

    منذ عام 2015 يحتفل في 27 من شهر فبراير/ شباط في روسيا بعيد قوات العمليات الخاصة الروسية، وهي مجموعة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، مجهزة ومدربة بشكل خاص للقيام بمهمات خاصة لحماية مصالح روسيا، داخل البلاد وخارجها، في أوقات السلم والحرب.

    الرجال المهذبون

    ويعود اختيار هذا اليوم للدور الذي لعبته هذه المجموعة، في حماية المواقع الاستراتيجية والحساسة من التخريب، في شبه جزيرة القرم، عشية الإعلان عن الاستفتاء للعودة إلى روسيا، وتعاملهم مع المدنيين بكل احترام، فأطلق عليهم اسم الرجال المهذبين، وكانت هذه الوحدات القتالية قد نشأت عام 2009، خلال عملية إصلاحية شاملة للجيش الروسي، على الرغم من أن الفكرة كانت موجودة منذ حرب أفغانستان، هذه الوحدة كانت تابعة لرئيس الأركان العامة، وتم تطويرها عام 2013 بعد الاستفادة من خبرات أبرز الوحدات المشابهة في الجيوش العالمية.

    القوات الخاصة الروسية
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    القوات الخاصة الروسية

    قامت بالكثير من المهمات الناجحة والبطولية في روسيا وخارجها، وكان لهذه الوحدة دور مهم في العملية العسكرية الروسية في سوريا، والتي كان لها الدور الأكبر في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، حيث تولت مهمة تحديد الأهداف ليقوم سلاح الجو الروسي بتدميرها، ومن ثم تتولى هذه القوات عملية السيطرة على المناطق المستهدفة، وتصفية بقية العناصر الإرهابية.

    ومن أبرز المهمات والعمليات التي قامت بها العمليات الخاصة الروسية منذ تاريخ إنشائها:

    إنقاذ البحارة الروس

    لعبت هذه الوحدة دورا كبيرا في محاربة القراصنة الصوماليين، بعد أن روعوا الملاحة البحرية لسنوات عديدة، وكانت من أبرز مهامها تحرير حاملة النفط الروسية "موسكوفسكي يونفيرسيتيت"، وإنقاذ حياة 23 بحارا روسيا في المحيط الهادئ، بعد أن تبادل عناصر المجموعة النيران مع القراصنة الذين استولوا على الناقلة، ومن ثم تسلقوا السفينة بواسطة الحبال، ليعلن القراصنة استسلامهم، والقبض على 10 أشخاص ومقتل أحد المهاجمين.

    مكافحة الإرهاب

    منذ بداية تشكيلها كان لهذه المجموعة دور كبير في تعقب والقضاء على الإرهابيين، على جميع الأراضي الروسية، ففي عام 2018 وحده، شاركت هذه الوحدة في أكثر من 440 عملية خاصة في شمال القوقاز، بالتعاون مع مختلف وحدات الجيش الأخرى، وأدى ذلك إلى تدمير أكثر من 47 خلية أرهابية، وضبط مختلف أنواع الأسلحة والذخائر.

    تحرير تدمر

    كان لقوات العمليات الخاصة دور حاسم في عملية تحرير المدينة الأثرية السورية، حيث شاركت جنبا إلى جنب مع الجيش السوري في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأمدت سلاح الجو الروسي بإحداثيات الأهداف المعادية التي يجب قصفها، كما أن العلمية كلها كانت تحت إشراف الخبراء والإستشاريين العسكريين الروس.

    تحرير قائد الطائرة

    أسقط سلاح الجو التركي طائرة "سو24" روسية في ريف اللاذقية، وتدخلت قوة خاصة روسية بالتعاون مع الجيش السوري لاستعادة قائد المقاتلة، ودخلت إلى عمق الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم جبهة النصرة الإرهابية، ونجحت باستعادة الطيار الروسي.

    16 ضد 300

    في ربيع عام 2017 كانت مجموعة من 16 جندي من العمليات الخاصة الروسية، على مقربة من الخطوط الأمامية لجبهة حلب، في مهمة لرصد معاقل الإرهابيين وخطوط الإمداد ومخازن الأسلحة، وتحديد الأهداف الجوية لسلاح الجو الروسي، وبعد أن تم اكتشاف المجموعة من قبل الإرهابيين، جرت معركة صمدت فيها المجموعة الروسية  ضد أكثر من 300 متشدد، وحصلوا جميعا على وسام بطل روسيا.

    حماية الرئيس

    خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم على الساحل السوري، تم توكيل مهمة تأمين الحماية لبوتين إلى العمليات الخاصة، والتي أدت دورها بشكل مثالي، ونالت عليه شكر وثناء الرئيس الروسي.

    الرئيس فلاديمير بوتين في القاعدة حميميم، سوريا 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik .
    الرئيس فلاديمير بوتين في القاعدة حميميم، سوريا 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    البطل ألكسندر بروخورينكو

    كان الملازم أول ألكسندر بروخورينكو بالقرب من خطوط التماس مع "داعش"، لتوجيه الضربات الجوية،  ولكن تمت محاصرته من قبل مقاتلي التنظيم الإرهابي، فطلب من قائده أن يقصف منطقته للقضاء على الإرهابيين، وكانت آخر رسائله:

    الكسندر بروخورينكو
    © Photo/ Twitter/@AlphaSpecnaz
    الكسندر بروخورينكو

    أنا محاصر، إنهم في الخارج ولا أريدهم أن يأخذوني ويجعلوني أسير، أريد أن أموت بكرامة وآخذ كل هؤلاء الأوغاد معي، أخبر عائلتي وبلدي أنني أحبهم، وأخبرهم أنني كنت شجاعا وحاربت حتى آخر نفس، أرجو الاعتناء بأسرتي والثأر لموتي، من فضلك، أمنيتي الأخيرة أن تنفذ الضربة الجوية.

    انظر أيضا:

    ضابط روسي كبير يكشف سر نجاح استعادة مدينة تدمر
    بالفيديو...مدينة تدمر السورية بعد تحريرها
    الصور الأولى بعد تحرير مدينة تدمر
    الكلمات الدلالية:
    رصد عسكري, قوات العمليات الخاصة الروسية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الصورة للمصور الأمريكي أليكس جيانغ (Alex Jiang)، الفائز في المسابقة باستخدام هاتف آيفون إكس إس ماكس (iPhone XS Max)
    أفضل صور مسابقة "تحدي آيفون"
    بوروشنكو يوقع على قانون عدم السماح لتواجد المراقبين الروس في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية
    أوكرانيا تمنع المراقبين الروس من المشاركة في انتخاباتها
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك