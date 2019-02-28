مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا لن تعرض مقاتلة "سو-57" في معرض باريس الجوي

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "لا يجري التخطيط لمشاركة مقاتلة سو-57 في لو بورجيه".
وذكرت وسائل إعلام في وقت سبق أن روسيا نخطط لعرض المقاتلة علنا للعموم في معرض باريس-2019.
وكان مدير شركة "سوخوي" التابعة لمصنع الطيران "كومسومولسك"، ألكسندر بيكارش، قد أعلن الثلاثاء الماضي بأنه سيتم تسليم وزارة الدفاع الروسية مقاتلة "سو-57" بحلول العام الجاري، والمقاتلة الثانية من هذا الطراز العام المقبل.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، العام الماضي، أنها وقعت مع شركة "سوخوي" عقداً لتسليمها طائرتين "سو-57" من الجيل الخامس حتى عام 2020.
وتوجد حاليا 10 طائرات من طراز "سو-57" في التشغيل التجريبي، يجري اختبارها في الجو وعلى الأرض.
وبحلول نهاية عام 2020، سيكون لدى وزارة الدفاع 12 طائرة من هذا النوع، وستكون آخر اثنتين منها باكورة لخط إنتاج تسلسلي.
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