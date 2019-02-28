مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا لن تعرض مقاتلة "سو-57" في معرض باريس الجوي

أعلن مصدر في قطاع التعاون العسكري التقني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا لن تعرض مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس في معرض باريس للطيران 2019 في لو بورجيه.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "لا يجري التخطيط لمشاركة مقاتلة سو-57 في لو بورجيه".

© Sputnik . Vitaliy Ankov "سوخوي 27" في تطور مستمر

هذا وأعلن مصدر في قطاع التعاون العسكري التقني، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن روسيا ستشارك في المعرض الدولي، إلى أن المشاركة ستقتصر على المنتوجات المدنية، والطائرات التي تستخدم لأغراض مزدوجة.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سبق أن روسيا نخطط لعرض المقاتلة علنا للعموم في معرض باريس-2019.

وكان مدير شركة "سوخوي" التابعة لمصنع الطيران "كومسومولسك"، ألكسندر بيكارش، قد أعلن الثلاثاء الماضي بأنه سيتم تسليم وزارة الدفاع الروسية مقاتلة "سو-57" بحلول العام الجاري، والمقاتلة الثانية من هذا الطراز العام المقبل.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، العام الماضي، أنها وقعت مع شركة "سوخوي" عقداً لتسليمها طائرتين "سو-57" من الجيل الخامس حتى عام 2020.

وتوجد حاليا 10 طائرات من طراز "سو-57" في التشغيل التجريبي، يجري اختبارها في الجو وعلى الأرض.

وبحلول نهاية عام 2020، سيكون لدى وزارة الدفاع 12 طائرة من هذا النوع، وستكون آخر اثنتين منها باكورة لخط إنتاج تسلسلي.