طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق الأراضي الروسية

فقد تم رصد طائرة "Boeing OC-135B Open Skies"، رقم 61-2670، الساعة 06:05 بتوقيت موسكو فوق منطقة كومسومولسك نا أموري الروسية.

© Photo / Pixabay طائرة عسكرية أمريكية تدخل المجال الجوي الروسي (صورة)

ووفقا لموقع "PlaneRadar" فإن الطائرة كانت متجهة إلى أولان أودي، وحلقت فوق تشيتا في الساعة 08:20.

وجرت الرحلة ضمن إطار المعاهدة الدولية بشأن الأجواء المفتوحة، التي وقعها أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992. ويسمح الاتفاق للدول أن تجري طلعات استطلاعية فوق أراضي الدول الأعضاء الأخرى وجمع المعلومات عن قواتها.

وقد حلقت هذه الطائرة المرة الماضية فوق روسيا، يوم 23 شباط/ فبراير.

وأشار رئيس تحرير مجلة "أرسينال أتيتشيستفو" فيكتور موراخوفسكي إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بلواء الصواريخ المنتشر في منطقة تشيتا.

06:05 мск.

Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12T, в зоне действия приёмника г. Комсомольск-на-Амуре. UHKK. Опять полетел в Улан-Уде, видимо что-то не досмотрел в прошлый раз. pic.twitter.com/QXI2diSLc6 — PlaneRadar (@ua4wiy_) March 1, 2019

وقد بدأت طائرات الاستطلاع الأجنبية، وخاصة الأمريكية، في الآونة الأخيرة تظهر بكثرة بالقرب من الحدود الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الجوية الروسية رصدت وتتبعت العام الماضي أكثر من 980 ألف طائرة، منها 3 آلاف طائرة حربية أجنبية، بما في ذلك طائرات استطلاع.