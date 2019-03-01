تصميم طلقات نارية جديدة ذات عيار 12.7 ملم في روسيا

أفاد كبير مصممي التجهيز القتالي الشخصي في معهد "الآلات الدقيقة" المركزي للأبحاث العلمية (يعمل ضمن مؤسسة "روستيخ")، إيغور نيكراسوف، بأن هناك نوعا جديدا من الطلقات النارية (عيار 12.7 ملم) تم تصميمه في روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وفي هذا السياق قال إيغور نيكراسوف خلال لقائه الصحفيين يوم أمس "لقد استكمل المعهد تنفيذ عمل تصميمي — تجريبي تحت عنوان: "آفيرس" وهو مكرس لتصميم طلقات نارية جديدة (عيار 12.7 ملم) قادرة على إشعال الأنواع الثقيلة من الوقود. فقد تم تصميم نوعين من هذه الطلقات النارية: أحدهما — طلقة خارقة للدروع وثانيهما طلقة خارقة.

© AFP 2018 / PIERRE VERDY سلاح المستقبل يحلق أسرابا وينتحر عند الهدف

وأوضح نيكراسوف أنه إلى حين تصميم هذه الطلقات كانت القوات المسلحة الروسية تتسلح بالطلقات النارية القادرة على إشعال وقود البنزين. أما الآن فقد أصبح لديها طلقات نارية قادرة على إشعال وقود الديزل أيضا.

يذكر أن هناك نوعان جديدان من الطلقات النارية (عيار 5.45 ملم) تم تصميمها في المعهد المذكور. ويتمتع النوع الأول من هذه الطلقات الجديدة بدقة رمي عالية بينما يتميز النوع الثاني بقدرة عالية على اختراق الدروع.