تصميم طلقات نارية جديدة ذات عيار 12.7 ملم في روسيا

موسكو — سبوتنيك. وفي هذا السياق قال إيغور نيكراسوف خلال لقائه الصحفيين يوم أمس "لقد استكمل المعهد تنفيذ عمل تصميمي — تجريبي تحت عنوان: "آفيرس" وهو مكرس لتصميم طلقات نارية جديدة (عيار 12.7 ملم) قادرة على إشعال الأنواع الثقيلة من الوقود. فقد تم تصميم نوعين من هذه الطلقات النارية: أحدهما — طلقة خارقة للدروع وثانيهما طلقة خارقة.
يذكر أن هناك نوعان جديدان من الطلقات النارية (عيار 5.45 ملم) تم تصميمها في المعهد المذكور. ويتمتع النوع الأول من هذه الطلقات الجديدة بدقة رمي عالية بينما يتميز النوع الثاني بقدرة عالية على اختراق الدروع.
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