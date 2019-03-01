"سو-30" و"إف-16" تلتقيان في معركة جوية بين الهند وباكستان (فيديو)

أشارت قناة "إن دي تي في" أن 32 طائرة حلقت في السماء من البلدين. إذ استخدمت باكستان 8 مقاتلات "إف-16" الأمريكية 4 مقاتلات "ميراج-3" الفرنسية و"جي إف-17" الصينية.
بينما استخدمت الهند 4 مقاتلات من طراز "سو-30إم كا" ومقاتلتي "ميراج 2000" و"ميغ-21".
#Exclusive— Ajay Jandyal (@ajayjandyal) February 28, 2019
Now its time when pakistan should admit and share details of its Wing Commander Shahzad-Ud-Din of No 19 Squadron (Sherdils), pilot of the F-16 who was killed in @IAF_MCC action in Nowshera sector LoC#Surgical_Strike_2 pic.twitter.com/FXMGyuBk5m
ووفقا للصحفيين فإن المقاتلات الباكستانية أسقطت عدة قنابل موجهة بالليزر وكادت تدمر عدة أهداف عسكرية على طول خط الاتصال في كشمير.
وكانت حدة التوتر بين الدولتين قد تزايدت في منتصف شباط/ فبراير، عندما وقع هجوم إرهابي بالقرب من قافلة للشرطة الهندية، ما أدى إلى مصرع 45 شخصا.
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