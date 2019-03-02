صحيفة ألمانية: "صاروخ بوتين" أخطر من المتوقع

ومن الأسلحة الروسية الجديدة المُنتظرة صاروخ "تسيركون". وقال رئيس الدولة الروسية إن العمل في صنع هذا الصاروخ يتواصل ولا بد من إنجازه في وقت محدد.

وذكر بوتين أن سرعة صاروخ "تسيركون" تفوق سرعة الصوت 9 مرات.

ونبهت صحيفة "شتيرن" قراءها إلى أن صاروخ "تسيركون" أكثر فتكا من المتوقع، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ يحتاج إلى خمس دقائق للقضاء على هدفه.

وقالت الصحيفة إن "هذا الصاروخ ينطلق من الغواصة ويطير بسرعة 11 ألف كيلومتر في الساعة، ويحتاج إلى خمس دقائق فقط للوصول إلى البنتاغون وتدميره".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء لم يتوقعوا أن يستطيع هذا الصاروخ تدمير الأهداف على بعد يزيد على 500 كيلومتر.

وأضافت أن صاروخ "تسيركون" لا يقدر على مقاومته إلا وسائط الدفاع الجوي الإلكترونية وسلاح الليزر.