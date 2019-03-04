وزير الخارجية القطري: المناقشات جارية حول إمكانية شراء قطر "إس-400"

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين 4 آذار/مارس، عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن شراء دولة قطر لمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الدوحة، إن بلاده لم تتوصل إلى قرار بشأن مسألة "إس-400"، مشيرا إلى وجود فرق فنية وخبراء يناقشون الآفاق المستقبلية.

© REUTERS / POOL وزير الخارجية القطري يكشف آخر تطورات ملف الأزمة الخليجية

وردا على سؤال، بشأن شراء قطر لأنظمة صواريخ " إس-400 " من روسيا وما آثاره من مشاكل مع السعودية، أضاف: "بالنسبة لمشترياتنا مع روسيا أو أي دولة أخرى، هناك حوار حول شراء معدات عسكرية من روسيا".

وأعرب لافروف بدوره عن استعداد روسيا للنظر في طلبات الجانب القطري لتوريد الأسلحة الروسية، عندما تصدر.

وتناقلت وسائل الإعلام، في وقت سابق، تقارير حول مفاوضات موسكو والدوحة بشأن توريد منظومات الدفاع الجوي "إس-400" إلى قطر، ما تسبب بردود فعل قوية من المملكة العربية السعودية.