الهند تستأجر غواصة نووية أخرى من روسيا

ووفقا لمعلومات صحيفة "إيكونومي تايمز"، من المقرر أن يجري التوقيع على العقد، يوم 7 آذار/مارس.
كما تستخدم الهند الغواصة الروسية "نيربا"، مشروع 971، منذ عام 2012. وحصلت الغواصة على اسم "Chakra" لدى القوات البحرية الهندية. وتبلغ تكلفة إيجارها 900 مليون دولار. وكانت الغواصة النووية السوفييتية "كا-43"، مشروع "سكات"، تحمل الاسم ذاته، بعد استئجارها من قبل الهند في الفترة ما بين 1988-1992.
ومن المتوقع أن تحمل الغواصة الجديدة أيضا اسم "Chakra"، التي ستحل محل "نيربا"، بعد انتهاء مدة إيجارها في عام 2022.
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