تعزيز الدفاع الجوي على الحدود الغربية لروسيا بمنظومة "إس-400"

أعلن أسطول بحر البلطيق عن تعزيز منظومة الدفاع الجوي في منطقة كالينينغراد على الحدود الغربية لروسيا بفوج من منظومات "إس-400" (تريومف).

وقد تم نقل المنظومة إلى نقطة التمركز الدائم من حقل الرمي كابوستين يار في منطقة آستراخان، بعد إجراء اختبارات ناجحة لإطلاق النار.

وجاء في بيان أسطول بحر البلطيق "ستقف منظومة الدفاع الجوي "إس-400" على حماية الحدود الجوية لمنطقة أقصى غرب البلاد بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الدفاع الجوي "تريومف إس-400" أحدث منظومة بعيدة المدى. وقد صممت لتدمير الطائرات والصواريخ البالستية، بما في ذلك المتوسطة، ويمكن استخدامها ضد الأهداف البرية. ويصل مداها إلى 400 كم، كما تتمكن من تدمير الأهداف على ارتفاع 30 كم.