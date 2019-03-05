سوريا... المقاومة الشعبية تستخدم "قاتل الوحوش"

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن هذا المدفع تستخدمه إحدى وحدات المقاومة الشعبية في شمال محافظة حماة.

Assad/Iran militias firing artillery and missiles from residential neighborhoods in Christian town Suqaylabiyah against residential civilian targets north Hama https://t.co/7acCPPZf0d — Stork (@NorthernStork) March 2, 2019

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ولم يُعلن عن وجود مدافع "بي إس-3" في سوريا إلا مرة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 حيث ظهرت مدافع من هذا الطراز في الصور التي التقِطت في ضواحي مدينة البوكمال.

وصُنع مدفع "بي إس-3"، وهو مدفع روسي أبدعه مصمم المدافع فاسيلي غرابين، خلال الحرب العالمية الثانية لمواجهة الدبابات الألمانية الثقيلة. ولأن هذل المدفع كان قادرا على تدمير دبابة النمر (بالألمانيةTiger ) فإنه لُقّب بـ"قاتل الوحوش". ويتجاوز مداه الأقصى 20000 متر بينما يتجاوز مداه المباشرعند ضرب هدف يبلغ ارتقاعه 2 متر، 1000 متر. ويستطيع "قاتل الوحوش" إطلاق 10 طلقات في الدقيقة. ويبلغ وزنه 3650 كيلوغراما فقط.

ويظهر في الصورة التي نشرت على شبكة الإنترنت إلى جانب مدفع "بي إس-3"، مدفع "دي-44" وهو مدفع خفيف من عيار 85 ملم، ومدفع "إم تي-12" وهو مدفع حديث يلقب بـ"سيف الشيش" من عيار 100 ملم.

وصنع مدفع "دي-44" أيضا خلال الحرب العالمية الثانية. ويصل مداه إلى 15820 مترا بينما يبلغ وزنه 1725 كيلوغراما. ويستطيع هذا المدفع إطلاق 15 طلقة في الدقيقة.

وظهرت مدافع "إم تي-12" في سوريا في نهاية عام 2017، واستخدمت لتوفير الدعم الناري للقوات المهاجمة في الغالب وليس تدمير آليات العدو.