علقت في الوحل...مدرعات فرنسية طلبت مساعدة جرار (صور)

كانت سمعة المركبات المدرعة الفرنسية VBCI معرضة للتهديد، حيث ظهرت صور للمدرعات وهي عالقة في الوحل على الشبكات الاجتماعية.

ونشرت الصور على الصفحة الرسمية للفوج الهندسي الأول للفيلق الأجنبي على الفيسبوك.

وفي التعليق التوضيحي للصور، ذكر أن الحادث وقع في الصيف الماضي خلال تمرين في مقاطعة شامبين. على الرغم من أفضل الجهود التي بذلها الميكانيكيون وسائقو المدرعات، فقد احتاجت المساعدة من الجرارات لسحب المركبات المدرعة من الوحل.

وتجدر الإشارة إلى أن مركبة قتال المشاة VBCI دخلت خدمة الجيش الفرنسي في عام 2008، وتم تحديثها قبل ثلاثة أعوام بشكل عميق. وزودت المدرعات بهيكل صلب وكذلك بمدفع أتوماتيكي 40 ملم في برج مزدوج. وظهرت أجهزة تصوير حراري جديدة وكاميرات فيديو.

ويتكون الطاقم من ثلاثة أشخاص، وتتسع حجرة القوات لستة من جنود المشاة. يسمح المحرك الذي تبلغ قوته 600 حصانا بتسريع المركبة على الطريق السريع إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وأصبح وزنها 32 طناً بعد أن كان 29 طنا، والذي تبين أنه أحد الأسباب التي جعلت المركبة المدرعة تعلق في الوحل.

يذكر أن الصيف الماضي لم يكن الأكثر حظا لمركبات القتال للمشاة الفرنسية. في يوليو/تموز 2018، دمر الإرهابيون في مالي VBCI BMP، مما أدى إلى مقتل ستة جنود.