الصين تختبر منافسة "إيل-114" الروسية

تتطور صناعة الطائرات في جمهورية الصين الشعبية بشكل حيوي، ومن المتوقع أن تتجدد مواردها في سلسلة الطائرات الإقليمية الصينية.

سيضاف قريبا إلى سلسلة "سينجاو-60" و"سينجاو-600" نظيرتهما "سينجاو-700" أو "السفينة الجديدة 700".

تتوقع شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC) ، التي تقوم بتطوير هذه الطائرة التوربينية منذ عام 2013، أن يتم الانتهاء من أول رحلة لطائرة "سينجاو-700" قبل نهاية عام 2019. وفي الوقت نفسه، تؤكد شركة AVIC أنه سيتم الانتهاء من تجميع النسخة الأولى من في سبتمبر 2019. المشروع الآن في مرحلة الإنتاج التجريبي والاختبار، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

© Sputnik . Sergey Mamontov طائرة "إيل-112 في" تستعد لرحلتها الأولى في شهر فبراير

وتصل سرعة "سنجاو-700" إلى 637 كيلومتر في الساعة وارتفاعها إلى 5.4 ألف متر. وتم تصميم الطائرة من أجل استخدامها في المطارات التي فيها مدرجات قصيرة وللتغلب على ارتفاعات عالية ودرجات حرارة عالية، ويوجد لدى الطائرة محركين توربينين Pratt & Whitney Canada PW150C وقوة كل واحد 3200 حصان.

سيكون بمقدور سينجاو- 700 أن تحمل 70 راكباً (ربما 85)، والعمل على خطوط إقليمية بطول يتراوح بين 800 و2300 كم. علاوة على ذلك، تم بالفعل توقيع 11 اتفاقية مع الخطوط الجوية الصينية والأجنبية لتوريد 185 طائرة إقليمية صينية جديدة. يبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع للطائرة 27.6 طن، وسيكون بإمكانها دخول السوق بحلول 2021، عندما تحصل على شهادة الصلاحية المناسبة من سلطات الطيران.

يذكر أن "سينجاو-700" منافس للطائرات التوربينية السوفيتية والروسية "إيل-114"، التي كان من المفترض أن تحل محل الطائرة أن-24. قامت "إيل-114" بأول رحلة في عام 1990. وتم إنتاج 18 طائرة.

في عام 2010، تقرر استئناف إنتاج "إيل-114" في روسيا. في أوائل عام 2019، أصبح من المعروف أنه تم التخطيط لتجميع النموذج الأولي من "إيل-114-300" بحلول صيف عام 2019. ومن المقرر إجراء اختبارات طيرانه في عام 2020، وستظهر أول طائرة في عام 2021.