"سو-30" الهندية تسقط طائرة دون طيار باكستانية

أسقطت المقاتلة الهندية "سو- 30"، يوم الاثنين، طائرة باكستانية دون طيار. وقد تم استهداف الهدف في منطقة بيكانر في راجاستان شمال غربي البلاد.

ووفقا ل Aninews ، نقلا عن مصادر في الدوائر العسكرية، أقلعت الطائرة بعد أن دخلت طائرة بدون طيار في مجال الهند، تم الكشف عن الطائرة باستخدام رادارات أرضية. وقد قامت المقاتلة بتدميرها باستخدام صاروخ جو — جو.

يشار أيضا إلى أن هذه ثاني طائرة بدون طيار باكستانية تم إسقاطها. تم إسقاط الأولى في 26 فبراير/شباط، عندما عبرت المجال الجوي للهند في ولاية غوجارات الحدودية. عندما عمل نظام الدفاع الجوي Spyder.

يذكر أن الصراع بين البلدين اندلع في أواخر فبراير، بعد أن هاجمت القوات الجوية الهندية قاعدة الإرهابيين في باكستان، تلاها الرد، ووقعت معركة جوية.