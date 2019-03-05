سر تغلب "العجوز السوفيتي" على أحد أفضل مقاتلات الجيل الرابع

المعركة الجوية بين المقاتلة من طراز "ميغ 21" و"إف-16" الحديثة تسبب في صدى كبير بين الخبراء العسكريين والصحفيين.

معظمهم يشعرون بالحيرة حول كيف تمكن "الرجل العجوز السوفييتي" من هزيمة أحد أفضل مقاتلات الجيل الرابع في العالم. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن طائرة F-16 كانت النسخة الحديثة Block 52D — وقد تم تسليم الطائرة إلى باكستان من قبل الولايات المتحدة في عام 2005.

أجاب الطيار مارشال بيريندرا سينغ دخانوا عن سؤال الصحفيين لماذا ذهبت ميغ 21 إلى المعركة قائلا: "إنها موجودة في أسلحتنا فلماذا لا نستخدمها؟"، وفقا لموقع أوترا.

بالإضافة إلى أن ميغ-21 هي في حد ذاتها آلة فريدة من نوعها ذات سرعة جيدة وقدرة على المناورة، هناك العديد من الأسرار الأخرى التي تجعل مثل هذه النتيجة للمعركة ممكنة.

في التسعينيات. قامت الهند بتحديث ميغ 21 إلى نسخة "بيسون". وزودت المقاتلة بإلكترونيات الطيران الغربية الجديدة، رادار، وجهاز الاستقبال ونظام أسلحة جديد. ووفقا لدخانوا، فإن ميغ-21 لديها أفضل نظام أسلحة وأفضل صواريخ جو-جو.

كان مارشال القوات الجوية الهندية يتحدث عن ميغ 21-93، والتي تم تحديثها خصيصا لنيودلهي. تم تطوير البرنامج الأصلي من قبل شركة ميغ بالتعاون مع مصنع نيجني نوفغورود للطيران سوكول وفازوترون، بشكل رئيسي تطرق البرنامج إلى الأسلحة ومحطات الرادار. وزودت المقاتلة برادار "كوبيو".

ثم قام الهنود أنفسهم بتحديث 125 طائرة، حلق أولها في عام 1998. الآن حقيقة تدمير F-16 لا تبدو خيالية ، أليس كذلك؟

يمكن للطائرة ميغ 21 أن تحمل الصواريخ الروسية الحديثة نسبيا RVV-AE أو R-77، R-27 و R-73 تحت جناحها. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن تسليح الطائرة بالصواريخ الفرنسية ماجيك 2 و Python III الإسرائيلية.

وهناك سبب آخر وراء إرسال القيادة الهندية إلى "الرجل العجوز" إلى المعركة، وتعتقد مجلة "ناتشونال انترست" أن عدد طائرات ميغ —21 في سلاح الجو الهندي 244. وهي أكثر الشيء. باع الاتحاد السوفيتي الهند عددًا هائلاً من طائرات ميغ 21 — 874. ومن بينها، تحطم حوالي 490، توفي حوالي 200 طيارًا.

استخدم الهنود أيضا "سو —30" في ذلك اليوم، لكن لسبب ما كانت ميغ القديمة مميزة.

في الوقت الحالي، تدرس الهند شراء 115 مقاتلة جديدة. عرضت روسيا طائرات ميغ —35، سو —35 إس، سو —30 إس إم الحديثة عليها.