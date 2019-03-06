الجيش الأمريكي يصف "إس-400" في تركيا بـ"الخطر" على "إف-35"

تخشى الولايات المتحدة من إمكانية كشف تركيا عن قدرات مقاتلات الجيل الخامس طراز "إف-35" متعددة المهام للجيش الروسي.

أشارت مجلة "بزنس إينسايدر" إلى أن الجيش التركي يملك حتى الآن طائرتين من هذا الطراز وسيحصل في القريب العاجل على منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400 تريومف".

ونقلت المجلة أقوال رئيس القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية كورتيس سكاباروتي إن: "أفضل نصيحة لي، هي منع الاستخدام المشترك لطائرة "إف-35" من قبل حليف يتعامل مع منظومات الدفاع الجوي الروسية، التي ربما تتمتع بتقنيات أكثر خطورة".

وأعلن جنرال أمريكي كبير آخر، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا تود والترز، في وقت سابق، أن قدرات "إس-400" تسمح لمالكها بدراسة وتقييم إمكانات الطائرة "إف-35". ووفقا لأقواله فإن ذلك لن يكون من صالح الناتو.

وتهتم قيادة حلف الناتو بمدة ومسافة تحليق المقاتلات في تركيا بالقرب من "إس-400". ومن المفترض أن الجانب الروسي بعد تسليم المنظومات سيقوم بتدريب الجيش التركي على استخدامها، وبالتالي سيملك الفرصة لدراسة "إف-35".

ووفقا لأقوال الجنرال المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية ديفيد ديبتولي فإن دمج هذه المنظومات في نظام الدفاع الجوي التركي سيمكن روسيا من الحصول على ميزة تكنولوجية.

وقد وقعت موسكو وأنقرة في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2017، على اتفاقية توريد منظومة "إس-400".

والحديث هنا يدور حول 4 كتائب "إس-400" بقيمة 2.5 مليار دولار. وكان رد فعل الولايات المتحدة من الصفقة سلبيا وتوعدت بتعليق تسليم مقاتلات "إف-35" وطالبت بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح "باتريوت" الأمريكية.