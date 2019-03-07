روسيا... 7 آلاف عسكري يشاركون في تدريبات المدفعية والصواريخ

يشارك أكثر من 7 آلاف عسكري روسي في دورة تدريبية واسعة النطاق لقوات المدفعية والصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية المركزية.

© Photo / JSC "NPO" Alloy "تورنادو" تزيد من قدرات المدفعية الروسية (فيديو)

يكاتيرينبورغ — سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي لدى قيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية في بيان، اليوم الخميس 7 مارس / آذار، إن التدريبات في معسكرات تدريب بمقاطعات كيميروفو وتشيليابينسك وأورينبورغ.

وأضاف: "خلال دورة التدريب، التي تستمر حتى يوم 7 أبريل / نيسان المقبل، ستتدرب وحدات المدفعية والصواريخ لأول مرة على تنفيذ مهام استطلاع المدفعية وتصحيح النيران بمساعدة وحدات فرعية لطائرات دون طيار قد تم ضمها إلى تشكيلات المدفعية في ديسمبر / كانون الأول عام 2018 الماضي".

ويشمل برنامج الدورة تنفيذ أكثر من 100 مهمة تدريب على مستوى البطاريات للاستفادة من الخبرة المكتسبة في النزاعات العسكرية المعاصرة، ومن بينها تصفير المدافع وتصحيح النيران بمساعدة طائرات دون طيار.

وتشمل أيضا تنفيذ المهام النارية خلال الرمي بـ"السكترما"، التي تعني بالمفهوم العسكري (ارتداد المقذوف الناري عن الجسم الصلب)، بالإضافة إلى الرمي باستخدام صمامات تفجير لاسلكية وصمامات تفجير عن بعد وأنابيب تفجير عن بعد.

ويشارك في هذه الدورة أكثر من 1500 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.