بـ"جدار روبوتي"... الصين تنشئ جيشا خارقا تحت الماء (فيديو وصور)

تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، وواحد من أقوى الأساطيل البحرية في العالم وأضخمها، ورغم ذلك تعمل على تجهز جيش آخر يعمل تحت الماء.

ذكر موقع "إنترناشيونال ديفينس" للأمن والتكنولوجيا، أن الصين تطور قدرات عسكرية لكشف الغواصات المعادية، إضافة إلى قدرات خاصة بمواجهة الرادارات المعادية، التي يمكن أن تحاول اكتشاف غواصاتها.

وتسعى الصين لزيادة قدراتها العسكرية في مواجهة القوات البحرية المعادية، خاصة في المياه المتنازع عليها في منطقة بحري الصين الجنوبي.

china underwater great wall of robot. unmanned submarine launches rocket pic.twitter.com/dT93FRlV41 — jimmie chan (@71Arifin) February 1, 2019

وتتزامن الجهود الصينية مع سعي الجيش الأمريكي نحو تطوير شبكة اتصال لاسلكي تحت الماء يستخدم فيها الكائنات البحرية لرصد الغواصات المعادية.

Happy birthday! Tuesday marks the 64th anniversary of the establishment of China's first submarine force. Founded on June 19, 1954, the navy force has since developed into an "Underwater Great Wall" to safeguard the country. pic.twitter.com/GJD7DJBXaJ — People's Daily, China (@PDChina) June 19, 2018

ففي عام 2017 كشفت صور لأقمار صناعية وجود 3 مركبات بحرية صينية مخصصة لاصطياد الغواصات المعادية في بحر الصين الجنوبي، تدعمها طائرات مكافحة الغواصات، التي تمتلك رادارات متطورة.

وبدأت الصين منذ عام 2010 تطوير غواصات يمكنها العمل في المياه العميقة، إضافة إلى تطوير مركبات مسيرة تحت الماء لاصطياد الغواصات المعادية.

ولفت الموقع إلى أن الصين تتحرك باتجاه تنفيذ "جدار عظيم" من الروبوتات تحت الماء على مسافات بعيدة من شواطئها يحول دون قدرة الغواصات المعادية على اختراق مياهها الإقليمية أو حتى الاقتراب منها.

وسيعمل الحائط العظيم، الذي ستقيمه الصين تحت الماء محطة رادار متطورة، حيث يتم تجهيزها بوسائل متقدمة للكشف عن الغواصات المعادية.

China navy drills in Pacific as tension with Taiwan rises https://t.co/LkLsuXZlT6 pic.twitter.com/2ehsfXR0nR — NDTV (@ndtv) April 21, 2018

وأوضح الموقع أن جزءا من الخطة الصينية يعتمد على استخدام وسائل رصد مرتبطة بشبكات اتصال يمكنها نقل المعلومات بسرعة فائقة تتيح للأسطول الصيني والقوات الساحلية وقتا كافيا للرد.