كيف تمكن صاروخ مقاتلة "سو-30" الهندية من إسقاط أمرام الأمريكي

قال الطيار أندريه كراسنوبيروف إن الصواريخ الحديثة يمكن أن تطير في أي اتجاه وتتبع الهدف بشكل مستقل. "هذا يعني أن الطائرة تطلق صاروخًا في اتجاه الهدف. إذا كان الهدف نفسه يطلق النار عليها في هذه اللحظة تطلق صاروخا مضادا، فعندئذ يضرب الصاروخ الجسم المعدني الذي يلتقي به ".

وأضاف الطيار أن "الصواريخ لا تسقط فقط الطائرات، بل أي هدف، أي معدن. الطائرة، بطبيعة الحال، توفر لنفسها سلامة كاملة".

وكشف المتحدث باسم السلاح الجوي الهندي يوم الأربعاء تفاصيل المعركة الجوية الأخيرة مع سلاح الجو الباكستاني. ووفقاً له، أسقطت أحد مقاتلات سلاح الجو الهندي من طراز "سو-30" صاروخ AMRAAM متوسط ​​المدى أمريكي الصنع أطلقه الطيارون الباكستانيون.

بعد ذلك، كان هناك نقاش في عالم التدوين حول مدى مصداقية مثل هذه المعلومات، حيث أن المقاتلات ليست مزودة بصواريخ مضادة، وعادة، تبتعد عن صواريخ العدو، لكنها لا تستطيع إسقاطها.

© AFP 2018 / DIBYANGSHU SARKAR الكشف عن تفاصيل المعركة الجوية بين الهند وباكستان

ولا يستبعد فلاديمير بوبوف، نائب رئيس تحرير مجلة "أفيابانوراما"، الطيار العسكري الروسي، أن تكون المقاتلة الهندية تمكنت من إسقاط صاروخ باكستاني استهدفها.

وقال بوبوف: "طائرة سو-30إس إم" طائرة متعددة الاستخدامات. الطاقم شخصان، الطيار والمتخصص بتوجيه والتحكم بالأسلحة، وفرص انتصار هذه الطائرة عالية جدا. يتم إطلاق الصواريخ. على سبيل المثال ربما يكون صاروخ إر-27 أحد الصواريخ التي أثبتت جدارتها".، وفقا لصحيفة فزغلياد.

وأضاف أنه هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك تحكم رادار في نظام التوجيه وهناك نظام حراري. يتم الحفاظ على هذا "الترادف"، وعادة، — يتم تعليق زوج من الصواريخ برؤوس حرارية موجهة وصاروخين برادار. وقد لا تعمل الشحنة القتالية عند التصادم، ولكن حتى بالقرب من موقع الهدف، فإن رد الفعل على الكتلة، حتى على البالون، سيعمل، على الرغم من وجود معدن أقل بكثير هناك. أي، يتم الحفاظ على القدرة القتالية حتى في ظروف خطأ التصويب".

"هل يمكن لأحد الصواريخ التي يتم إطلاق إسقاط صاروخ آخر؟ ربما، على الرغم من أنه من غير المرجح. على سبيل المثال، لديك صاروخ للقتال عن قرب، أكثر قدرة على المناورة، وسرعته أكثر من ضعفين أو ثلاثة أضعاف الصاروخ اللقتال البعيد. أنت تشاهد إطلاق الصاروخ الكبير. في هذه الحالة، يمكن إسقاطه بواسطة صاروخ القتال القريب أو حتى بالمدفعية. نعم ، احتمال الإصابة منخفض، لكن هذا ممكن".