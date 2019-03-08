الدفاع الروسية تحصل على 7 مروحيات جديدة

تم الانتهاء في روستوف أون دون، في مصنع روستِفرول، من إجراءات تسليم سبع مروحيات قتالية جديدة لممثلي وزارة الدفاع الروسية.

يجدر بالذكر أنه تم تسليم أربع مروحيات من طراز "مي-35إم" في وقت سابق مروحيتين من طراز "مي-28أو بي" للتدريب إلى القوات.

وهكذا، من بداية العام، حصلت القوات الجوية الروسية على 13 مروحية جديدة.

© Sputnik . Aleksandr Vilf بعد تجربة سوريا... مروحية "مي-28" تتحول إلى أقوى قاذفة قنابل

وقد اطلع ألكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، على عمل روستفترول. وقال نائب الوزير إن وزارة الدفاع وشركة "مروحيات روسيا" وافقت على سعر المروحية من طراز "مي-28إن مي" وتستعدان لإبرام عقد.

ويشار إلى أن طائرة النقل القتالية "مي-35 إم" هي تحديث عميق من "مي-24" مزودة بأسلحة حديثى عالية الدقة وقادرة على القيام بمهام قتالية على مدار الساعة في مختلف الظروف الجوية. ومن أهم خصائص "مي-35إم" هي القدرة على نقل الأشخاص والمعدات العسكرية.

كما تستطيع المروحية الهجومية مي-28إن ، التي أثبتت جدارتها في سوريا، القيام بمهام قتالية في أي وقت من اليوم. وقد عززت مروحية "الصياد الليلي" بدرع للحماية، ومجهزة بأنظمة الصواريخ الحديثة عالية الدقة.

تم تجهيز "مي-28أو بي" للتدريب القتالي بنظام تحكم مزدوج يسمح بتوجيه المروحية من قمرة قيادة الطيار ومن قمرة قيادة المشغل. وقد تم تجهيز المروحية بجهاز للتحكم عن بعد لتقليد أعطال المعدات، مما يجعل من الممكن محاكاة فشل المعدات أثناء الطيران من أجل الطيار.

ومن السمات الهامة الأخرى للتعديل الجديد للطائرة وجود محطة رادار على متنها لتسهيل إلى حد كبير حل مهام القتال والملاحة. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع قمرة القيادة في "مي-28أو بي"، وتم زيادة مساحة الزجاج المدرع، وتم تحسين الرؤية من أماكن عمل الطيارين.