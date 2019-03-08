الهند تستأجر غواصة نووية جديدة من روسيا

وتم توقيع وثيقة تأجير الغواصة يوم الخميس في نيودلهي، وبلغت تكلفة الصفقة 3.3 مليار دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة بيزنس ستاندرد الهندية.

© AP Photo / الهند تستأجر غواصة نووية روسية بـ3.3 مليار دولار

وسيستكمل بناء الغواصة النووية من مشروع 971 (القرش) "أكولا" في مصنع آمور، وستجهز بعدد من الأنظمة الهندية الصنع ، وبعد الاختبار، سيتم تسليمها إلى البحرية الهندية في عام 2025 لمدة 10 سنوات.

وتأجر روسيا الغواصات السوفيتية والروسية الهند منذ أكثر من ثلاثة عقود. وكانت أول غواصة استأجرتها الهند في عام 1988 هي الغواصة السوفياتية كي-43 من مشروع 670 "سكات" المزودة بصواريخ كروز أميتسيت. وخدمت في البحرية الهندية لمدة ثلاث سنوات باسم تشاركا. في عام 2012 ، استأجرت الهند الغواصة الهجومية "نيربا" من مشروع "شوكا-بي" من روسيا. وسميت بتشاركا 2. ينتهي عقد الإيجار للغواصة في عام 2022، ولكن يمكن تمديده لمدة ثلاث سنوات — حتى إطلاق الغواصة الثالثة تشاركا 3.