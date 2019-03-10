مناورات "درع الجزيرة" تختتم تدريباتها بـ"الذخيرة الحية" (فيديو)

اختتمت مناورات "درع الجزيرة"، التي تشارك فيها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تدريباتها، أمس السبت 9 مارس / أذار.

وتشارك في تدريب "درع الجزيرة المشترك 10" قادة الأركان بدول مجلس التعاون الخليجي، والملحقين العسكريين في السعودية، إضافة إلى عدد من المسؤولين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وتضم التدريبات قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية، وذلك بميدان صامت بالجبيل.

وخلال اختتام المناورة أجرت القوات المشاركة فيها عرضا حيا عن المرحلة الرابعة والأخيرة بالذخيرة الحية، شمل عمليات الدفاع الساحلي وتطهير القرى وتأمينها والقفز الحر وتنفيذ عمليات الحرب النظامية والإبرار البحري والهجوم بالنيران.

جانب من ختام مناورات المرحلة الرابعة والأخيرة من تمرين #درع_الجزيرة_المشترك_10 بالذخيرة الحية. pic.twitter.com/ABsJayXMcb — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) March 9, 2019

وشارك في العرض عدد من الآليات الجوية والبرية والبحرية من دول مجلس التعاون الخليجي، في عمليات حية مماثلة لمواجهة عدو حقيقي.

ولفتت "سبق" إلى قول المتحدث الرسمي باسم تمرين درع الجزيرة المشترك العميد الركن عبدالله حسين السبيعي، إن هذه التدريبات تعد جزءا من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع السعودية، تعزز الجاهزية العسكرية والأمنية، وتهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.