شاهد أبرز لقطات مناورات الدبابات الروسية تقضي على أي عدو (فيديو)

وأظهرت القوات الروسية مهاراتها بامتياز في قيادة الدبابات تي — 72 المحدثة، وإحدى الأساليب التي يقوم التمرن عليها الجيش في مهاجمة العدو هو "الكاروسيل"، حيث تقوم الدبابات بالتحرك بشكل دائري مع إطلاق النار على الخصم بشكل متتالي.

فعندما تطلق الدبابة الأولى النار تقوم الثانية بتحضير طلقة جديدة أما الدبابة الثالثة فهي جاهزة لتبديل الدبابة الأولى في إطلاق النار، ويستخدم هذا الأسلوب في الحرب في حال عدم معرفة نوع سلاح العدو، بحسب وكالة "زفيزدا".

ثم بفضل هذه الطريقة في الهجوم، بالشكل الدائري، تزداد نسبة الطلقات النارية بأضعاف، وخلال المناورات كشفت القوات مواقع العدو المخفية وقامت بتدميره وبعد ذلك غادرت المنطقة.

كما يحتاج هذا النوع من التدريب أن يكون العسكري مظلي وخبير في قيادة الدبابات، فمثلا تخصص أليكسي تكاليتشيف في التدريب الجديد بعد تسعة سنوات في خدمة القوات المحمولة جوا.

يجدر بالذكر أن دبابة "تي-72بي3" كشفت خلال العام الماضي 2018 أنها تستطيع أن تسير بسرعة 77 كيلومترا في الساعة.

وقالت إحدى وكالات الأنباء الروسية إنه لو كانت هناك قائمة للأرقام القياسية العسكرية لدخلت دبابة "تي-72بي3" فيها.