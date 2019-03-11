الدفاع الروسية: طائرة استطلاع أمريكية تحلق في سماء روسيا

أعلن القائم بأعمال رئيس المركز الوطنى للحد من الخطر النووى، العقيد رسلان شيشين، اليوم الأحد، أن بعثة مشتركة للولايات المتحدة والنرويج ستنفذ رحلة مراقبة فوق روسيا فى إطار معاهدة السماء المفتوحة في الفترة من 11 إلى 16 مارس/آذار الجاري.

© Sputnik . Maksim Bogodvid ما هي اتفاقية "السماء المفتوحة" التي تسمح لطائرات أمريكية بالتحليق في سماء روسيا

وقال شيشين، إنه "من 11 إلى 16 مارس، في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للسموات المفتوحة ، ستقوم البعثة المشتركة للولايات المتحدة والنرويج برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوينغ OC-135B".

وأضاف شيشين، أنه خلال مسار الرحلة المتفق عليه، سيقوم المختصون الروس على متن الطائرة الأمريكية بمراقبة التقيد الصارم بمعايير الطيران واستخدام معدات المراقبة.

كما شدد على أن الطائرة الأمريكية غير مخصصة لاستخدام الأسلحة.

وأوضح أن الطائرة الأمريكية ومعداتها خضعت لكشف دولي شارك فيه أخصائيون روس، الأمر الذي يحول دون استخدام الوسائل التقنية غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

والجدير بالذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي [فنلندا]، من قبل 27 دولة من الدول — الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوربا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو/أيار عام 2001.