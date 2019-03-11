تقرير يكشف عن الدول الأكثر تصديرا للأسلحة في العالم

يشكل سوق بيع الأسلحة في العالم أهمية كبرى للدول المصنعة والمصدرة له، بحيث تعتمد هذه الدول على هذا السوق كمدخول أساسي لها لوضع الميزانيات المالية ولتحديد الواردات والنفقات المستقبلية.

© Sputnik . Iliya Pitalev المشرق العربي يستحوذ على نصف صادرات السلاح الروسي

وبهذا الصدد نشر " معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام " تقريرا سنويا تضمن لائحة بأكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم.

وبحسب التقرير، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأولى من حيث مصدري الأسلحة في العالم وتلتها روسيا والصين وجاءت كل من فرنسا وألمانيا في المركزين الرابع والخامس في لائحة التقرير.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدول الخمسة الأولى تشكل حوالي 75% من صادرات الأسلحة في السوق العالمي، أما الولايات المتحدة وروسيا تشكلان النسبة الأكبر حوالي 57% من السوق العالمي لصادرات الأسلحة.

ونشر التقرير معلومات مفصلة عن الدول المصدرة للأسلحة بين عامي 2014 و2018، حيث صدرت روسيا أسلحتها إلى 48 دولة ومن أبرزهم الهند والصين والجزائر.

وفي السنوات الأخيرة ازداد الطلب على الأسلحة الروسية، حيث ارتفعت نسبة الصادرات حوالي 7.8 % وكانت معظم وجهة السلاح الروسي إلى الشرق الأوسط وتحديدا إلى السعودية ومصر وإسرائيل وقطر والعراق.