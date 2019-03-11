الولايات المتحدة تعلن عن العديد من نقاط الضعف في أسلحتها الخارقة

حذر الخبير العسكري ديفيد أوشمانك قيادة القوات المسلحة الأمريكية من أنه في حال نشوب نزاع عسكري مسلح مع روسيا والصين، فإن الولايات المتحدة ستهزم.

وأفادت مجلة "ناشيونال إنترست" أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إنفاق نحو 24 مليار دولار سنويا، من أجل تصحيح نقاط الضعف في صناعة الدفاع.

© Sputnik . Alexey Kutsenko تعديلات جوهرية على طائرات "إف-35" لمواجهة الصواريخ المجنحة والبالستية

وقال أوشمانك ضمن إطار الطاولة المستديرة في واشنطن: "لدينا العديد من نقاط الضعف في أسلحتنا الخارقة".

ووفقا لأقوال الخبير، فإن القواعد الأمريكية عرضة للهجمات الصاروخية البعيدة المدى. ويمكن قول الشيء ذاته عن السفن في البحار المفتوحة. إذ أن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية ليست قادرة على تتبع إطلاق الصواريخ الروسية والصينية.

كما أشار النائب السابق لوزير الدفاع الأمريكي روبرت وورك إلى أن الآلات العسكرية مليئة بنقاط الضعف، ما ينفي كل الجهود المبذولة لإنشاء الطائرات المزودة بتقنية التخفي.

وأضاف: "سيتم تدمير العديد من "إف-35" على الأرض ببساطة".

وكانت نتيجة اجتماع الطاولة المستديرة في اوشنطن أنه على الكونغرس تخصيص 24 مليار دولار على الأقل لتعزيز دفاع البلاد.