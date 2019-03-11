الولايات المتحدة تعلن عن العديد من نقاط الضعف في أسلحتها الخارقة

وأفادت مجلة "ناشيونال إنترست" أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إنفاق نحو 24 مليار دولار سنويا، من أجل تصحيح نقاط الضعف في صناعة الدفاع.
ووفقا لأقوال الخبير، فإن القواعد الأمريكية عرضة للهجمات الصاروخية البعيدة المدى. ويمكن قول الشيء ذاته عن السفن في البحار المفتوحة. إذ أن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية ليست قادرة على تتبع إطلاق الصواريخ الروسية والصينية.
كما أشار النائب السابق لوزير الدفاع الأمريكي روبرت وورك إلى أن الآلات العسكرية مليئة بنقاط الضعف، ما ينفي كل الجهود المبذولة لإنشاء الطائرات المزودة بتقنية التخفي.
وأضاف: "سيتم تدمير العديد من "إف-35" على الأرض ببساطة".
وكانت نتيجة اجتماع الطاولة المستديرة في اوشنطن أنه على الكونغرس تخصيص 24 مليار دولار على الأقل لتعزيز دفاع البلاد.
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