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15:57 11 مارس/ آذار 2019
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    سو -35

    ما هو الفرق بين المقاتلة الحربية والهجومية

    © Photo/ JSC Sukhoi Company
    رصد عسكري
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    عندما يتابع القارئ الأخبار العسكرية والأسلحة وآخر التقنيات في المجال العسكري، فإنه يواجه مصطلحات مختلفة، من بينها طائرة مقاتلة أو هجومية.

    يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون الفرق بينهما وأنهما طائراتان مختلفتان في الخصائص التقنية والعمليات العسكرية، وهنا سوف نوضح الفرق بينهما، تابعنا.

    الطائرة المقاتلة

    يكمن هدف الطائرات المقاتلة في تدمير الأهداف الجوية، كما يمكن استخدامها لحماية الطائرات الأكثر أهمية، على سبيل المثال، تقوم بمرافقة القاذفات.

    مقاتلة سو-35
    © Photo/ Sukhoi Company
    مقاتلة "سو-35"

    ومع مرور الوقت، اكتسبت المقاتلات قدرات أقوى وتنوع كبير في المهام، ولكن ما يزال هدفها الأول تدمير طائرات العدو، حيث تتمتع بقدرة على التحكم في المجال الجوي وحماية الطائرات الاستراتيجية من الهجوم.

    وبشكل عام، تتمتع المقاتلات بقدرة عالية على المناورة، ما يعطيها ريادة أثناء القتال على ارتفاعات عالية.

    تعد طائرات "سو-35" و"ميغ-29" و"سو-34" و"ميغ-31" و"باك فا" (سو-57) من الطائرات المقاتلة في الأسطول الروسي.

    الطائرة الهجومية

    تم تصميم هذا النوع من الطائرات لدعم التشكيلات البرية ناريا. وتستخدم هذه الطائرات على نطاق واسع في العمليات الهجومية، فهي ممتازة لتدمير معدات العدو البرية والبحرية.

    المقاتلة الهجومية سو-25 إس إم3 خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا
    © Sputnik . Vitaly Timkiv
    المقاتلة الهجومية "سو-25 إس إم3" خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا

    وغالبا ما تدخل في معارك على ارتفاعات منخفضة نسبيا، لذلك فإنها مجهزة دائما بمدافع قوية ومدافع رشاشة ذات عيار كبير.

    كما تقوم الطائرات الهجومية على تفريق قوات العدو، وتمهيد الطريق أمام القوات البرية للتقدم.

    وتعد طائرات "سو-25" و"سو-39" و"إيل-10" من الطائرات الهجومية التابعة للقوات الجوية — الفضائية الروسية.

    الخلاصة

    • المقاتلة — طائرة حربية مهمتها الرئيسة هي تدمير الأهداف الجوية وتحقيق التفوق الجوي، فضلا عن مرافقة وحماية ومرافقة الطائرات الأخرى.
    • الطائرة الهجومية — وسيلة لدعم القوات البرية في المعارك، فضلا عن قدرتها على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.
    • تتمتع الطائرات الهجومية بدرع قوي، وتؤدي مهامها على ارتفاعات منخفضة.
    • بينما المقاتلة تكون أكثر قابلية للمناورة من الطائرة الهجومية، ولكنها أقل حماية.
    • غالبا ما تقوم المقاتلات يتنفيذ مهام دفاعية بينما نظيرتها، مهام هجومية.
    الكلمات الدلالية:
    طائرة هجومية, مقاتلة
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