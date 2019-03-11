ما هو الفرق بين المقاتلة الحربية والهجومية

عندما يتابع القارئ الأخبار العسكرية والأسلحة وآخر التقنيات في المجال العسكري، فإنه يواجه مصطلحات مختلفة، من بينها طائرة مقاتلة أو هجومية.

يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون الفرق بينهما وأنهما طائراتان مختلفتان في الخصائص التقنية والعمليات العسكرية، وهنا سوف نوضح الفرق بينهما، تابعنا.

الطائرة المقاتلة

يكمن هدف الطائرات المقاتلة في تدمير الأهداف الجوية، كما يمكن استخدامها لحماية الطائرات الأكثر أهمية، على سبيل المثال، تقوم بمرافقة القاذفات.

ومع مرور الوقت، اكتسبت المقاتلات قدرات أقوى وتنوع كبير في المهام، ولكن ما يزال هدفها الأول تدمير طائرات العدو، حيث تتمتع بقدرة على التحكم في المجال الجوي وحماية الطائرات الاستراتيجية من الهجوم.

وبشكل عام، تتمتع المقاتلات بقدرة عالية على المناورة، ما يعطيها ريادة أثناء القتال على ارتفاعات عالية.

تعد طائرات "سو-35" و"ميغ-29" و"سو-34" و"ميغ-31" و"باك فا" (سو-57) من الطائرات المقاتلة في الأسطول الروسي.

الطائرة الهجومية

تم تصميم هذا النوع من الطائرات لدعم التشكيلات البرية ناريا. وتستخدم هذه الطائرات على نطاق واسع في العمليات الهجومية، فهي ممتازة لتدمير معدات العدو البرية والبحرية.

© Sputnik . Vitaly Timkiv المقاتلة الهجومية "سو-25 إس إم3" خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا

وغالبا ما تدخل في معارك على ارتفاعات منخفضة نسبيا، لذلك فإنها مجهزة دائما بمدافع قوية ومدافع رشاشة ذات عيار كبير.

كما تقوم الطائرات الهجومية على تفريق قوات العدو، وتمهيد الطريق أمام القوات البرية للتقدم.

وتعد طائرات "سو-25" و"سو-39" و"إيل-10" من الطائرات الهجومية التابعة للقوات الجوية — الفضائية الروسية.

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