الجيش الروسي يحصل على طائرات هجومية دون طيار

وقال شويغو، في الجلسة الموسعة للجنة الدفاع بمجلس الدوما إنه "في غضون ست سنوات، تم تشكيل 38 وحدة عسكرية، تم تسليحها بأكثر من ألفي طائرة دون طيار حديثة. واعتبارا من هذا العام، ستبدأ أنظمة الاستطلاع والهجوم متوسطة المدى في دخول الخدمة".
ولم يحدد وزير الدفاع أي نوع من الطائرات دون طيار سوف يتم تزويد الجيش الروسي بها.
الجدير بالذكر، أن وزير الدفاع الروسي كان قد أعلن في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أن الجيش الروسي بلغ في عام 2018 مستوى غير مسبوق من حيث تجهيزه بالمعدات والأسلحة الحديثة، حيث حصل على أكثر من 1.5 ألف نموذج من الأسلحة و80 ألف قطعة من المعدات في عام 2018، وأن مؤشر التحديث إلى 61.5 بالمئة.
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