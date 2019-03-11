الجيش الروسي يحصل على طائرات هجومية دون طيار

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجيش الروسي سيحصل هذا العام، لأول مرة، على طائرات استطلاع هجومية دون طيار.

وقال شويغو، في الجلسة الموسعة للجنة الدفاع بمجلس الدوما إنه "في غضون ست سنوات، تم تشكيل 38 وحدة عسكرية، تم تسليحها بأكثر من ألفي طائرة دون طيار حديثة. واعتبارا من هذا العام، ستبدأ أنظمة الاستطلاع والهجوم متوسطة المدى في دخول الخدمة".

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وأشار شويغو إلى أن التطور النوعي في مجال الطائرات المسيرة، قدم فرصا جديدة لتدمير وتتبع أهداف العدو. مضيفا أن تقنية الليزر التي تتمتع بها الطائرات أعطت "حياة ثانية" لقذائف المدفعية عالية الدقة التي كانت مطلوبة في السابق والتي كانت معروفة باسم "كراسنوبل".

ولم يحدد وزير الدفاع أي نوع من الطائرات دون طيار سوف يتم تزويد الجيش الروسي بها.

الجدير بالذكر، أن وزير الدفاع الروسي كان قد أعلن في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أن الجيش الروسي بلغ في عام 2018 مستوى غير مسبوق من حيث تجهيزه بالمعدات والأسلحة الحديثة، حيث حصل على أكثر من 1.5 ألف نموذج من الأسلحة و80 ألف قطعة من المعدات في عام 2018، وأن مؤشر التحديث إلى 61.5 بالمئة.