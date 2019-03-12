نساء في فرق الدبابات يتحدثن عن الخدمة على "تي-72" (فيديو)

تحدث التلفزيون الأوغندي عن نساء في فرق الدبابات يعملن كسائقات في الفرقة المدرعة لقوات الدفاع عن النفس الشعبية. علاوة على ذلك، فإنهن لا يخدمن في بلدهن فحسب، ولكن أيضًا كجزء من وحدة حفظ السلام في الصومال.

وأخبرت العريفة ريتا أييبار، أنه جاءت هي وشريكتها أليسا آشم للعمل للخدمة في فرقة الدبابات في عام 2015. وفقًا لها وهي تبلغ من العمر 25 عامًا، فهي فخورة جدًا بقيادتها للدبابات، وقد نشأت الرغبة في إتقان مهنة الذكور بسبب حب الوطن الأم.

دبابات "تي-72"، التي تتحكم فيها الفتيات الأفريقيات سهلة القيادة ولا تتطلب الكثير من الجهد البدني. تنشأ الصعوبة الأكبر عند تحميل الذخيرة، حيث تزن قذيفة واحدة حوالي 25 كغم. ومع ذلك، فإن هذه الوظيفة هي من اختصاص الرجال في الفرقة.

تجدر الإشارة إلى أنه ستشارك أطقم من الإناث في "بياتلون الدبابات" الذي سيجري في هذا الصيف في ألابينو.