سلاح لم يره أحد من قبل...اختبار "فيلين" المسبب للعمى (فيديو)

وعرضت "زفيزدا" السلاح الجديد الذي لم يره أحد من قبل. والأفضل أن لا يره أحد بشكل مباشر- فمحطة التشويش "فيلين" البصرية قادرة على إعماء العدو. وتحدد فيلين الأهداف في الليل وفي الشفق ومقاسات المسافة وأجهزة المراقبة الليلية وأنظمة التوجيه المضادة للدبابات والصواريخ الموجهة على بعد يصل إلى 5 آلاف كيلومتر.

تابعت الصحافة البريطانية عن كثب مرور السفينة الحربية الروسية الجديدة على طول شواطئها. كتبت لندن تايمز عن "فيلين" "الأدميرال غورشكوف".

زار مراسل قناة "زفيزدا" الروسية مصنع بطرسبورغ التابع لشركة "روس إلكترونيكا" والتقط فيديو حصريا كيف يتم اختبار السلاح الجديد الفريد من نوعه.

أولا، يتم تشغيل ما يشبه الكشاف على متن السفينة — وعلى الفور "يضيء". وعندما يتم نقله إلى ما يسمى "وضع التشويش"، يمكن بسهولة أن نصاب بالعمى بالمعنى الحرفي للكلمة. أجهزة الرؤية الليلية، وأجهزة الكشف الليزرية وأنظمة التوجيه عاجزة ضده. فهي ليست فقط غير قادرة على التصويب، بل حتى النظر باتجاه "فيلين". تم اختبار هذا على متطوعين.

وقال الرئيس إدارة الدعم العلمي والتقني لتطوير المشاريع فلاديمير جاروف إن الكثيرين قالوا إن تأثيرات تحدث: نرى البقع أمام أعيننا ويسبب الهلوسة تقريبا. لقد لاحظ الجميع الدوخة والغثيان وفقدان التوجه المكاني".

تم تطوير "فيلين" في سان بطرسبرغ — في مؤسسة تعتبر جزءًا من شركة "روستيخ" الحكومية.

وتعمل الشركة حاليًا على مجموعة نموذجية كاملة من المجمعات المماثلة ذات الأحجام والقدرات المختلفة. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا أن يكون حاجة لمثل هذه المحطات في المجال المدني، حيث ليس فقط المنشآت العسكرية تحتاج إلى حماية فعالة.