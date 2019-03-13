طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق أراضي روسيا

في الساعة 06:15 بتوقيت موسكو، تم رصد طائرة Boeing OC-135B Open Skies رقم61-2670 في منطقة عمل جهاز الاستقبال كومسومولسك نا آمور على مستقبل 10.7 كيلومترات.

تم تصميم Boeing OS-135B لاستخدام الأسلحة. مرت الطائرة بفحص دولي بمشاركة موسكو، والتي تستبعد استخدام المعدات التي لم ينص عليها الاتفاق.

آخر مرة، حلقت هذه الطائرة فوق روسيا في 11 مارس/ آذار. حينها كان الجيش الأمريكي مهتمًا أيضًا بالشرق الأقصى، على وجه الخصوص، رصدت الطائرة في منطقة تشيتا. وفقًا للخبراء العسكريين، فإن الولايات المتحدة مهتمة بلواء الصواريخ المنتشر في هذه المدينة.

تم توقيع معاهدة الأجواء المفتوحة من قبل أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1992، وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة. وفقًا للوثيقة، يمكن للدول إجراء رحلات استطلاعية فوق أراضي الدول الأعضاء الأخرى وجمع المعلومات حول قواتها. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ منذ عام 2002، وتشمل معظم دول الناتو، وروسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وجورجيا، والبوسنة والهرسك، والسويد وفنلندا.