تدريبات للجيش الروسي تحاكي صد هجوم لطائرات مسيرة

أفاد المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الشرقية بأن خبراء القوات اللاسلكية التقنية قاموا بتنفيذ تدريبات شاملة في منطقة القطب الشمالي بهدف التدريب على اكتشاف وتحييد مجموعة من الطائرات دون طيار للعدو المحتمل.

© RIA Novosti . Sergey Razbakov, Sergey Beznosov صواريخ "إس-500" تصل إلى الجيش الروسي في أقرب وقت

موسكو– سبوتنيك . وقال المكتب في بيان له بهذا الشأن: "نجح عسكريو إحدى الوحدات الفرعية للقوات اللاسلكية التقنية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية خلال قيامهم بتدريبات شاملة في إحباط محاولة عدو محتمل الهادفة إلى تنفيذ عملية استطلاعية في منطقة القطب الشمالي بواسطة مجموعة من الطائرات دون طيار".

وأشاف البيان: "… شارك في هذه التدريبات خبراء المجمع الراداري لمراقبة الأوضاع في الخطوط الجوية وخارجها من طراز "سوبكا – 2" والذي تم نشره في جزيرة فرانغيل منذ عدة أعوام".

وقام الخبراء بمحاكاة عمليات المراقبة لطلعات على ارتفاعات منخفضة لطائرات مسيرة لعدو محتمل تحاول القيام باستطلاع طبيعة الأرض في هذه المنطقة الروسية من الجو، وإحباط تلك المحاولة.