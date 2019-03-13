الهند تختبر منظومة "بيناكا" (فيديو)

اختبرت الهند بنجاح راجمة الصواريخ بيناكا. وهي منظومة من صنع المصممين الهنديين.

وفقًا لقناة NDTV ، كان هذا هو الاختبار الثالث الذي أجرته منظمة البحث والتطوير في مجال الدفاع. وأجريت الاختبار في صحراء ولاية راجاستان.

وعلق ممثلو وزارة الدفاع الهندية أن الاختبارات تثبت فعالية وموثوقية وقدرات دقيقة للغاية لقاذفة الصواريخ بيناكا. تم تجهيز الصواريخ بنظام الملاحة ونظام التوجيه.

يذكر أن الهند أجرت اختبارات لراجمة الصواريخ الجديدة بنجاح قبل عام تقريبا وتطلق بيناكا 12 صاروخًا في 44 ثانية. في التجارب الحديثة في منطقة أوديش، أصابت القذائف أهدافًا على مسافة 90 كيلومترًا.