منظومة "فيلين" المسببة للعمى...ما ميزاتها

وقال الخبير للصحفيين إن أجهزة المراقبة الليلية ومقاسات المسافة الليزرية وأجهزة التوجيه عاجزة أمام منظومة التشويش "فيلين". لا يستطيع العدو حتى النظر في اتجاه حامل المنظومة الجديدة لأن أي محاولات للقيام بذلك ستحول العدو إلى "قط أعمى"".

وأوضح الخبير أن "جنود العدو أو المنافس يصبحون مثل القطط الصغيرة العمياء التي يمكن بسهولة نزع سلاحها منها".

ولا يوجد نظائر مماثلة لـ"فيلين" حيث تستخدم جميع المنظومات بواعث قائمة على الليزر، التي تلحق الضرر بنظر العدو. أما "فيلين" تعمي مؤقتا لذلك تسمى أحيانا المنظومة الأكثر إنسانية.

في وقت سابق، قال رئيس إدارة الدعم العلمي والتقني لتطوير المشاريع فلاديمير جاروف، إن العديد من المتطوعين الذين اختبروا المنظومة أصيبوا بالدوار والغثيان وفقدان التوجه المكاني.