الحكومة الأوكرانية توافق على إعادة نشر وحدات عسكرية جوية لزيادة القدرة الدفاعية للبلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وافقت على إعادة نشر الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، والتي ستحسن بدورها الدفاع الجوي للبلاد.

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كييف — سبوتنيك . وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي "اتخذت الحكومة خطوة مهمة أخرى لضمان فعالية الدفاع الجوي لأوكرانيا من أجل زيادة القدرة الدفاعية للدولة، وقد صدر أمر بإعادة نشر الوحدات العسكرية من القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن هذا المرسوم صدر في الـ6 من آذار/ مارس الجاري، عن مجلس الوزراء، وأن تنفيذه "سيوسع القدرات القتالية للقوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في نظام الدفاع الجوي العام للدولة".

ووفقا لنص المرسوم المنشور على موقع مجلس الوزراء، سيتم نشر ست تشكيلات ووحدات عسكرية.