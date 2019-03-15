نشر لقطات تحليق القاذفة "تو-22إم3" فوق البحر الأسود

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية مقطع فيديو لتحليق قاذفتين بعيدتي المدى من طراز "تو-22إم3" فوق المياه المحايدة للبحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرتين قطعتا حوالي 4.5 ألف كم. وقد استمرت الرحلة أكثر من 5 ساعات.

ومن الجدير بالذكر أن أطقم الطائرات البعيدة المدى تجري الطلعات الجوية بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي وبحر قزوين والمحيط الهادئ.

وأضافت الوزارة أن ذلك يتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

وتجدر الإشارة إلى أن "تو-22إم3" قاذفة قنابل بعيدة المدى، صممت لتدمير الأهداف البرية والبحرية من ارتفاعات كبيرة ومتوسطة ومنخفضة. وقد تم اعتمادها من قبل القوات المسلحة في عام 1989.