غواصة روسية وسفينة تعبران مضيق البوسوفور (فيديو+ صور)

عبرت الغواصة التي تعمل بالكهرباء والديزل "كراسنودار" مضيق البوسفور التركي، وهي متجهة من البحر الأسود إلى مرمرة، وعبرت الغواصة إسطنبول، كما هو مطلوب بموجب القواعد، برفقة سفينة تركية.

ونشرت قناة يورونيوز فيديو مرور الغواصة، وتلت "كراسنودار" عبر مضيق البوسفور السفينة الكبيرة المضادة للغواصات التابعة للأسطول الشمالي "سيفيرومورسك". وهي ذاهبة في رحلة طويلة إلى البحر الأبيض المتوسط، وبقيت السفينة لمدة شهرين في سيفاستوبول.

وطوال هذا الوقت، كانت السفينة تخضع للصيانة المجدولة، بينما كان الطاقم في إجازة. أعطيت لهم كمكافأة على رحلتهم الطويلة السابقة من أواخر سبتمبر/أيلول إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 ، عملوا في مياه المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب: لقد كفلوا بمهمة ضمان سلامة الملاحة ومحاربة القراصنة.

وفي الوقت نفسه، عبرت مفرزة من سفن الأسطول الشمالي، بقيادة الفرقاطة الصاروخية الجديدة "الأدميرال غورشكوف"، في 15 مارس/آذار مضيق صقلية ودخلت الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

وتعمل المجموعة الروسية في البحر المتوسط ​​بشكل دائم. تتكون من حوالي 15 سفينة حربية وسفن دعم.