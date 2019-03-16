منظومة "إس-400" الجديدة تبدأ المناوبة القتالية في كالينينغراد

وأعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" وصلت من حقل الاختبار كابوستين يار إلى مقاطعة كالينينغراد لتبدأ المناوبة القتالية بعد أن أطلقت الصواريخ بنجاح.

© Sputnik . Viktor Liashenko تعزيز الدفاع الجوي على الحدود الغربية لروسيا بمنظومة "إس-400"

وقد وصلت المنظومات إلى مقاطعة كالينينغراد بطلب من وزارة الدفاع الروسية في بداية مارس/آذار. وهي الآن ستحمي المنطقة الغربية القصوى من روسيا.

وتستطيع منظومة "إس-400" ضرب الأهداف الجوية الفضائية، وهي في الخدمة منذ عام 2007. وكل منظومة قادرة على ضرب 36 هدف في آن واحد على بعد يصل إلى 400 كيلومتر.

وهي المنظومة الوحيدة التي يمكن أن يستخدم فيها أنواع مختلفة من الصواريخ.