الكشف عن بعض أسرار المقاتلة "سو-57"

كشف معهد إيروهيدروديناميكي المركزي، الذي سمي باسم البروفيسور ن. جوكوفسكي، عن بعض أسرار تطوير أحدث مقاتلة من طراز "سو-57".

وقام المتخصصون بالكثير من العمل؛ حيث تم إنشاء 28 نسخة من تصميم الطائرة القتالية الجديدة وتجاوز العدد الإجمالي للاختبارات 32000.

ووفقا للخدمة الصحفية للمعهد، بدأ العمل المشترك مع شركة سوخوي على الطائرة الجديدة في عام 1999. كانت المهمة تطوير مجمع للطيران بوظائف طائرة مقاتلة، اعتراضية وهجومية.

ووفقا للخطة، يجب أن تزود باك فا (كما أطلق عليها في البداية) "سو-57" بتقنيات فريدة من الديناميكية والهوائية والمتانة وقابلية التحكم ومحطة التوليد ورادار والأشعة الحمراء وإلكترونيات على متنها وأسلحة.

وابتكر علماء المعهد بالتعاون مع موظفي شركة سوخوي طائرة توفي بجميع متطلبات مقاتلة الجيل الخامس.

بعد أول رحلة للنموذج الأولي، قام المطورون بتحسين الخصائص الديناميكية الهوائية لمدة تسع سنوات أخرى وقارنوها بنتائج اختبارات الطيران. يجب أن تدخل الطائرات الجديدة الخدمة في عام 2019.