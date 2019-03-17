تزويد مقاتلات "سو-57" بمحرك بلازما من الجيل الخامس

وصرح كبير مصممي مكتب تصميم ليولكا يفغيني مارشوكوف للصحفيين بأن أحدث طائرة مقاتلة في روسيا من طراز "سو-57"، ستزود بمحرك بلازما، وفقا لبوليت أكسبرت.

© Sputnik . Kirill Kallinikov الكشف عن بعض أسرار المقاتلة "سو-57"

هذا محرك من الجيل الخامس، يحمل الاسم الرمزي "المنتج 30" ، والذي تم إنشاؤه مع مراعاة التجربة المحلية وفي الخارج. حسب المصمم، سيتم تثبيته على الطائرة بحلول عام 2020. ستكون محطات الطاقة الجديدة أكثر قوة وأرخص من المحطات السابقة. قوة جر المحرك 10 أضعاف وزنه.

ووفقا لمارشوكوف، سيكون المحرك الذي تم إنشاؤه في روسيا ردا على النقاد الغرب الذين سبق لهم العثور على كعب أخيل في المقاتلة "سو-57"، لاحظ المحللون العسكريون الأجانب بأن محرك المقاتلة واضح جدا للرادار بسبب تأثير المحرك الحراري. سيتم تجميع "المنتج 30" بطريقة مختلفة جذريا.

سيكون المحرك قادرا على التكيف مع أي ظروف طيران فقط من خلال "أوامر" الطيار. وستصبح قيادة الطائرة أسهل بكثير، من المهم أن تمنح هذه الميزة "سو-57" إمكانية الحركة أسرع من الصوت.