فيديو لنشر منظومة "إس-400" في كالينينغراد

ظهر فيديو على شبكة الإنترنت لبدء نشر منظومات الدفاع الجوي "إس-400" الجديدة المناوبة القتالية في مقاطعة كالينينغراد. غطت أنظمة الدفاع الجوي قاعدة أسطول البلطيق من الجو.

ويظهر في الفيديو كيفية عمل طاقم منظومة "إس-400" (تريومف) وتثبيت الحاويات التي فيها الصواريخ في مواقع الإطلاق وكيف تقوم المركبات المغطاة برفع هوائيات الاتصالات.

وبدأت منظومات الدفاع الجوي "إس-400" (تريومف) الجديدة المناوبة القتالية في مقاطعة كالينينغراد يوم أمس.

ووصلت المنظومات إلى مقاطعة كالينينغراد بطلب من وزارة الدفاع الروسية في بداية مارس/آذار. وهي الآن ستحمي المنطقة الغربية القصوى من روسيا.

وتستطيع منظومة "إس-400" ضرب الأهداف الجوية الفضائية، وهي في الخدمة منذ عام 2007. وكل منظومة قادرة على ضرب 36 هدف في آن واحد على بعد يصل إلى 400 كيلومتر. ويوجد مكونات إضافية تزيد مداها إلى 600 كيلومتر.