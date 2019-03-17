العثور على حاملة طائرات أمريكية أغرقتها غواصة يابانية (صور+ فيديو)

عثرت بعثة بول ألين، المشارك في تأسيس مايكروسوفت، على حاملة الطائرات الأمريكية واسب، التي غرقت في سبتمبر/أيلول 1942، في قاع بحر كورال بالقرب من أستراليا.

تعرضت السفينة لهجوم من الغواصة اليابانيةI-19. بعد إطلاق طوربيدين على السفينة والإصابة، نشب حريق قوي. وكان من المستحيل إنقاذ حاملة الطائرات. نتيجة لهجوم الغواصة اليابانية ، قتل 176 بحارا أمريكيا، وأصيب 366 آخرين. وكان مجموع الطاقم على السفينة 2162 شخصا.

اكتشفت السفينة الغارقة درون في المياه العميقة، تقع حاملة الطائرات في قاع بحر كورال على عمق 4.2 كيلومتر بين أستراليا وغينيا الجديدة.

ووجدت بعثة بول ألين في وقت سابق حاملة الطائرات هورنت في المحيط الهادئ التي غرقت خلال الحرب العالمية الثانية.