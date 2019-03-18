"مروحيات روسيا" تخلي مسؤوليتها عن التشغيل الآمن لـ"مي-17" التابعة للجيش الأفغاني

أفاد مصدر في المكتب الصحفي لشركة "مروحيات روسيا" (جزء من شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية)، أن شركة "لوتن" السلوفاكية قامت بإصلاح غير قانوني لمروحية ثانية من نوع "مي- 17بي-5" لصالح كابول، وبالتالي تسحب الشركة الروسية مسؤوليتها عن التشغيل الآمن للمروحيات من هذا النوع في أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بنشر معلومات حول إصلاح مروحية أخرى من طراز "مي- 17بي-5" لسلاح الطيران الأفغاني من قبل الشركة السلوفاكية "لوتن"، تعلن الشركة القابضة " مروحيات روسيا" ممثلة للشركة المصممة ("مصنع ميل موسكو للمروحيات") والشركة المصنعة "مصنع قازان للمروحيات" عن عدم قانونية الأعمال المنفذة".

ولفت المتحدث إلى الوكالة، إلى أن الشركة الروسية قد توجهت مراراً إلى إدارة "لوتن" بمقترحات لحل مشكلة إصلاح المروحيات من طراز "مي-17" التابعة للقوات الجوية الأفغانية، مضيفا: "لسوء الحظ، في الوقت الحالي لم يتم التوصل إلى تفاهم متبادل بين الطرفين، لا يوجد هناك تعاون مع "لوتن".

وشددت "مروحيات روسيا" على أن عملية الإصلاح الكامل للمروحيات من طراز "مي-17بي-5" تنفذ وفقًا لوثائق الصيانة التي طورتها الشركة السلوفاكية بدون مشاركة وإشراف المصمم والصانع.

© Sputnik . Alexey Kudenko نشر فيديو تحليق "مي-17" السورية

وأوضح المتحدث، أنه "لم يتم توفير وثائق الإصلاح والتصميم المحدثة للمروحية العسكرية "مي- 17بي-5"، ولم يتم توريد قطع الغيار ومجموعات مستلزمات الإصلاح على عنوان هذه الشركة لإصلاح الطائرات [ "لوتن"].

كما ذكرت "مروحيات روسيا"، أن "إشارة "لوتن" إلى التعاون مع الجانب الروسي على وجه الخصوص، "مصنع ميل موسكو للمروحيات"، غير صحيحة وتتعارض مع شروط المناقصة".

وخلص المتحدث إلى القول: "الشركة (مروحيات روسيا) تتخلى عن مسؤولية مواصلة التشغيل الآمن للمروحية من طراز "مي-17بي-5" التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية، التي تم إصلاحها من قبل شركة "لوتن"، ولديها كل الأسباب لرفض تقديم الخدمات المتعلقة بصيانة هذه الطائرة".

وكانت شركة إصلاح الطائرات السلوفاكية "لوتن" قد أعلنت في وقت سابق على موقعها الرسمي أنها مستعدة لتسليم مروحية جديدة من طراز "مي-17بي-5" إلى سلاح الجو الأفغاني بعد إتمام إصلاحها الشامل بناء على العقد المبرم مع وكالة الدعم والمشتريات لحلف الناتو التي فازت به في المزاد العلني المفتوح عام 2016.

وقامت "لوتن" في عام 2018 بإصلاح كامل لأول مروحية من هذا النوع وبعد ذلك أعلنت "مروحيات روسيا"، في أيلول/سبتمبر 2018، بأنها سحبت يدها من مسؤولية التشغيل الآمن للمروحية من طراز "مي-17بي-5" التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية، وذلك بسبب إصلاحها غير قانوني في سلوفاكيا.

ويذكر في هذا الصدد أيضا، أن عدة عشرات من المروحيات القتالية السوفيتية والروسية الصنع، ما زالت تستخدم في القوات الجوية الأفغانية حتى الآن، بما فيها مروحيات من طراز "مي-35 " و"مي-17".