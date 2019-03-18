تسجيل
05:32 18 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    مروحيات مي- 17

    "مروحيات روسيا" تخلي مسؤوليتها عن التشغيل الآمن لـ"مي-17" التابعة للجيش الأفغاني

    © Sputnik . Alexey Kudenko
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أفاد مصدر في المكتب الصحفي لشركة "مروحيات روسيا" (جزء من شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية)، أن شركة "لوتن" السلوفاكية قامت بإصلاح غير قانوني لمروحية ثانية من نوع "مي- 17بي-5" لصالح كابول، وبالتالي تسحب الشركة الروسية مسؤوليتها عن التشغيل الآمن للمروحيات من هذا النوع في أفغانستان.

    موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بنشر معلومات حول إصلاح مروحية أخرى من طراز "مي- 17بي-5" لسلاح الطيران الأفغاني من قبل الشركة السلوفاكية "لوتن"، تعلن الشركة القابضة " مروحيات روسيا" ممثلة للشركة المصممة ("مصنع ميل موسكو للمروحيات") والشركة المصنعة "مصنع قازان للمروحيات" عن عدم قانونية الأعمال المنفذة".

    ولفت المتحدث إلى الوكالة، إلى أن الشركة الروسية قد توجهت مراراً إلى إدارة "لوتن" بمقترحات لحل مشكلة إصلاح المروحيات من طراز "مي-17" التابعة للقوات الجوية الأفغانية، مضيفا: "لسوء الحظ، في الوقت الحالي لم يتم التوصل إلى تفاهم متبادل بين الطرفين، لا يوجد هناك تعاون مع "لوتن".

    وشددت "مروحيات روسيا" على أن عملية الإصلاح الكامل للمروحيات من طراز "مي-17بي-5" تنفذ وفقًا لوثائق الصيانة التي طورتها الشركة السلوفاكية بدون مشاركة وإشراف المصمم والصانع.

    مروحيات مي- 17
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    نشر فيديو تحليق "مي-17" السورية
    وأوضح المتحدث، أنه "لم يتم توفير وثائق الإصلاح والتصميم المحدثة للمروحية العسكرية "مي- 17بي-5"، ولم يتم توريد قطع الغيار ومجموعات مستلزمات الإصلاح على عنوان هذه الشركة لإصلاح الطائرات [ "لوتن"].

    كما ذكرت "مروحيات روسيا"، أن "إشارة "لوتن" إلى التعاون مع الجانب الروسي على وجه الخصوص، "مصنع ميل موسكو للمروحيات"، غير صحيحة وتتعارض مع شروط المناقصة".

    وخلص المتحدث إلى القول: "الشركة (مروحيات روسيا) تتخلى عن مسؤولية مواصلة التشغيل الآمن للمروحية من طراز "مي-17بي-5" التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية، التي تم إصلاحها من قبل شركة "لوتن"، ولديها كل الأسباب لرفض تقديم الخدمات المتعلقة بصيانة هذه الطائرة".

    وكانت شركة إصلاح الطائرات السلوفاكية "لوتن" قد أعلنت في وقت سابق على موقعها الرسمي أنها مستعدة لتسليم مروحية جديدة من طراز "مي-17بي-5" إلى سلاح الجو الأفغاني بعد إتمام إصلاحها الشامل بناء على العقد المبرم مع وكالة الدعم والمشتريات لحلف الناتو التي فازت به في المزاد العلني المفتوح عام 2016.

    وقامت "لوتن" في عام 2018 بإصلاح كامل لأول مروحية من هذا النوع وبعد ذلك أعلنت "مروحيات روسيا"، في أيلول/سبتمبر 2018، بأنها سحبت يدها من مسؤولية التشغيل الآمن للمروحية من طراز "مي-17بي-5" التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية، وذلك بسبب إصلاحها غير قانوني في سلوفاكيا.

    ويذكر في هذا الصدد أيضا، أن عدة عشرات من المروحيات القتالية السوفيتية والروسية الصنع، ما زالت تستخدم في القوات الجوية الأفغانية حتى الآن، بما فيها مروحيات من طراز "مي-35 " و"مي-17".

    انظر أيضا:

    نشر فيديو تحليق "مي-17" السورية
    أفغانستان لن تتخلى عن "مي-17" الروسية
    مروحيات "مي-17" تفلت من عقوبة أمريكية
    روسيا تسلم الهند 151 مروحية "مي-17"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, رصد عسكري, أخبار العالم, مي - 17, مروحيات, صيانة الأسلحة, شركة مروحيات روسيا, وزارة الدفاع الأفغانية, أفغانستان, سلوفاكيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون روس من مسارح الشوارع خلال العرض في ساحة تياترالنايا في سوتشي.
    من تغيرات يشهدها "بلد المليون شهيد" إلى "يوم أسود" في نيوزيلندا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة...دولة المحبة والسلام!
    الولايات المتحدة... دولة المحبة والسلام
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك