من يمتلك أصغر غواصة نووية في العالم (فيديو وصور)

تعد غواصات الديزل أحد أهم الأسلحة البحرية، التي تعتمد عليها الدول في حماية مياهها الإقليمية، بينما تعتمد على الغواصات النووية في تنفيذ مهام بعيدة المدى في أعالي البحار.

تتميز الغواصات ذات الدفع النووي، بحجم أكبر من الغواصات التقليدية، لكن بعض الدول تمتلك فئة ذات حجم أقل، وتوصف بأنها أصغر غواصة نووية في العالم، بحسب موقع "ديغل" الأمريكي.

تمتلك البحرية الفرنسية غواصة "أميثيست"، التي تصنف بأنها ضمن فئة غواصات "روبيز"، التي تمتلك 6 أنابيب إطلاق عيار 533 مم، يمكن استخدامها في إطلاق الطوربيدات والصواريخ المضادة للسفن.

🇫🇷 French Navy|Marine Nationale operates six of those Rubis-class nuclear attack submarines:#S601 Rubis#S602 Saphir#S603 Casabianca#S604 Émeraude#S605 Améthyste#S606 Perle



I don't know which submarine is in Halifax to restock and/or swap crews, but those are the options. — Steffan Watkins (@steffanwatkins) October 5, 2018

وتختص الغواصة الفرنسية في خوض معارك ضد سفن السطح، كما يمكنها الاشتباك مع الغواصات المعادية تحت الماء.

وتمتلك البحرية الفرنسية 6 غواصات من ذات الفئة، دخلت أولها الخدمة عام 1983، بينما بدأ تشغيل الغواصة "أميثيست" في بداية تسعينيات القرن الماضي، ويطلق عليها أيضا اسم "غواصات روبيز".

Casabianca Rubis class, the first-generation nuclear attack submarines of the French Navy pic.twitter.com/AaDF4OGnN0 — MarSeaMare (@marseamare) August 20, 2013

يتكون طاقم الغواصة من 66 بحارا، وتمتلك 6 طوربيدات، و8 صواريخ، يصل طولها إلى 74 مترا، وأقصى عرض لها في المنتصف 7.6 متر، بينما تكون المسافة بين قاع الغواصة وسطحها 6.4 متر.

وتستخدم الغواصة الفرنسية محرك يعمل بالطاقة النووية، وتصل سرعتها القصوى إلى 25.1 عقدة، ويمكنها البقاء تحت الماء لمدى 45 يوما.

ويصل حجم الغواصة في وضع الغمر إلى 2660 طنا، وحجم الإزاحة في وضع الطفو 2400 طن.