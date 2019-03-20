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11:11 20 مارس/ آذار 2019
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    مشروع الجيش الأوروبي - قوات الجيش الفرنسي، جيش أوروبي، فرنسا، أوروبا

    10 دول لا تملك جيوشا

    CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. Seth Plagenza
    رصد عسكري
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    كثير من الناس متأكدون من أنه في أي بلد، بغض النظر عن صغر حجمه، يجب أن يكون هناك جيشه الخاص.

    ومع ذلك، لا تزال هناك دول في العالم ليس لديها جيش خاص بها. اليابان ليست مدرجة في القائمة، لأنه في الواقع لا يزال لدى اليابان قوات مسلحة، حتى لو كانت تسمى قوات الدفاع عن النفس وتخضع لعدد من القيود. ويعدد موقع belvpo 10 دول ليس فيها جيش.

    جزر مارشال

    الهيكل الوحيد الذي يستخدم القوة منذ اللحظة التي تأسست فيها الدولة هو الشرطة. يوجد أيضا خفر سواحل، لديه قارب دورية واحد تحت تصرفه. في حالة حدوث نزاع مسلح مع معتدي معين، ستدافع الولايات المتحدة عن جزر مارشال وفقًا لاتفاقية الشراكة الحرة.

    بالاو

    بالاو أيضا على أراضيها لا تعمل إلا شرطة مسلحة تسليحا خفيفا مجموعها 30 شخصا، وأقل من عشرة مدافعين عن الساحل. تحت تصرفهم قارب دورية واحد. ستحمي البلاد أيضا الولايات المتحدة.

    الجيش الروسي
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
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    ساموا

    ساموا، في حالة وقوع هجوم، ستتم حمايتها من قبل نيوزيلندا — فقد وقعت البلدان اتفاقية في عام 1962. وهكذا فإن الأمر نفسه، مثل البلدين السابقين — لا يوجد سوى الشرطة، وكمية صغيرة جدًا من الأسلحة وقارب دورية واحد.

    توفالو

    توفالو، البلد الذي لا يوجد فيه سوى عدد قليل من رجال الشرطة مع عدد قليل جدا من الأسلحة وقارب واحد. في حالة حدوث نزاع مسلح، غير معروف من سيدافع عن هذا البلد، ولكن من سيفكر في مهاجمته؟

    الفاتيكان

    تتم مراقبة النظام في الفاتيكان من قبل قوات الدرك الخاصة به، والحرس السويسري، على الرغم من أن العسكريين، يخضعون في الواقع للكرسي الرسولي، وليس للفاتيكان. في الوقت نفسه، ليس لدى الفاتيكان اتفاق دفاع رسمي مع إيطاليا، لأن البلاد لا تريد ولا يمكنها القتال مطلقًا، حتى لو تعرضت للهجوم. ومع ذلك، حتى عام 1970، كان للفاتيكان قواته المسلحة — الحرس البلطي.

    ناورو

    يوجد فيها قوات شرطة كبيرة ومجهزة تجهيزًا جيدًا ومسلحة، لكن لا يزال ليس لديها جيش خاص بها. ووفقًا للاتفاقية المبرمة مع أستراليا، فإن الدولة "ستحل القضايا" مع المعتدين الذين تجرأوا على مهاجمة ناورو.

    سفينة صينية
    © Sputnik . Vitaly Ankov
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    جزر سليمان

    في وقت من الأوقات، كانت هناك تشكيلات شبه عسكرية في هذه الجزر، والتي يمكن اعتبارها جيشًا، ولكن بعد ذلك اندلع صراع عرقي، تم فيه تجنيد الجيش. بعد أن غزت أستراليا ونيوزيلندا الجزر وأجبرت الأطراف على السلام، تم نزع سلاح الجيش ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك جيش في البلاد. هناك دوريات الشرطة والبحرية، والتي تحت تصرفها قاربين.

    ليختنشتاين

    مثال نادر لدولة كانت لها قواتها المسلحة لفترة طويلة، ولكن بعد ذلك تخلت عنها لأنها اعتبرت أنها متعة ثمينة. حدث هذا في عام 1868. ومع ذلك، فإن قوانين البلاد تسمح بتسليح جميع الرجال في حالة الحرب. ومع ذلك، فإن ليختنشتاين ليست معزولة تمامًا — فهناك قوة شرطة وحتى هناك قوات شرطة خاصة مزودة بأسلحة آلية ووسائل خاصة.

    غرينادا

    كان لدى غرينادا، جيش لفترة قصيرة، أربع سنوات فقط. قبل أربع سنوات فقط من الغزو الأمريكي في عام 1983. الآن، حوالي 500 من رجال الشرطة ودورية ساحلية يحرسون سلام ونوم المواطنين. ويجد لدى الدورية الساحليى أربعة قوارب دورية. في حالة نشوب صراع عسكري، ستدافع الولايات المتحدة عن غرينادا.

    أندورا

    تعتقد هذه الدولة الأوروبية الصغيرة أنها لا تستطيع تحمل تكاليف جيش. من الناحية الرسمية، القوات المسلحة موجودة، لكنها لا تقوم إلا بالمهام الاحتفالية. القوة المسلحة الأقوى في البلاد — قوات الشرطة الخاصة. في حالة التعدي على أندورا، ستضرب فرنسا "قرون" الجاني، التي أبرمت معه أندورا اتفاقية دفاع رسمية.

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    جزر مارشال, جزر سليمان, الفاتيكان
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