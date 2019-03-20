الولايات المتحدة تبحث عن مقاول لإنشاء أهداف تحاكي "سو-57" الروسية

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الطلب يرتبط بـ "تهديدات مختلفة في جميع أنحاء العالم"، وكذلك تخفيض الميزانية العسكرية للبلاد.

© Sputnik . Kirill Kallinikov الكشف عن بعض أسرار المقاتلة "سو-57"

تنص الوثيقة على أنه يجب التحكم عن بُعد في الأهداف التي تحاكي "سو-57" الروسية و"جي-20 و"إف إس-31" الصينية ويجب أن تكون قادرة على الهبوط واستعادة قوتها بعد لمس الماء المالح.

وتقول الوثيقة: "يجب أن تكون الأهداف المدمرة قادرة على إصدار إشارات اللاسلكية والإلكترونية مثل إشارات "جي-20" و"سو-57" وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون مدة خدمة هذه الأهداف عشر رحلات على الأقل حتى لحظة التدمير الكامل.

سو-57: هي مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الخامس مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي. ستحصل القوات الجوية الروسية على الدفعة الأولى من هذه الطائرات في عام 2019.