الأتراك يحددون موقعا لنشر "إس-400"

ووفقا لصحيفة Yeni Safak، فإن المنظومات الروسية ستنشر في القاعدة العسكرية شمال غرب أنقرة.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم نشر منظومة "إس-400" في البداية في أكينجي التي تبعد 40 كيلومترا عن العاصمة التركية. وتعتقد الصحيفة أن هذه القاعدة ستكون مركزا رئيسيا لنشر المنظومات وسيتم العمل عليها هناك قبل إمكانية إرسالها إلى مناطق أخرى في البلاد.

ستسلم منظومات "إس-400" إلى تركيا في خريف هذا العام، ولكن قبل ذلك سيتدرب العسكريون الأتراك على استخدامها. ووفقا لخطط هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، يجب تدريب 100 عسكري تركي عليها في هذا العام في روسيا، ولكن قبل ذلك سيذهبون إلى أذربيجان، حيث سوف يتعرفون على منظومة "إس-300بي إم أو-2".

وتحذر واشنطن من أن شراء تركيا منظومة "إس-400" من روسيا قد يعرض للخطر اتفاقات دفاعية بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

ويذكر أن الكونغرس الأمريكي أعلن، في وقت سابق، أنه يعتزم تعليق توريد مقاتلات "إف 35" إلى تركيا بسبب خطط أنقرة للحصول على "إس-400" وقام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديل ميزانية الدفاع، والتي بموجبها يتعين على وزارة الدفاع الأمريكية إعداد تقرير يشمل تقييم "التغيرات المهمة" المحتملة في إمدادات الطائرات لتركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مسألة الحصول على "إس-400" الروسية مغلقة وغير قابلة للتفاوض.